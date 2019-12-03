На Ставрополье спецназ освободил поселок от 30 "боевиков"

Штурмовой отряд спецназа Южного военного округа провел тактические учения на территории Ставрополя и в его окрестностях. Военнослужащие выполнили несколько сложных задач, в том числе по штурму населенного пункта, условно захваченного боевиками.

"На старте учений была осуществлена скрытая переброска и высадка тактического воздушного десанта в заданный район на вертолетах Ми-8 АМТШ "Терминатор". После десантирования военнослужащие в полной экипировке совершили 15-километровый марш-бросок по пересеченной местности в район проведения специальной операции", - рассказали в пресс-службе ЮВО.

По сценарию небольшой населенный пункт захватили около 30 участников незаконного вооруженного формирования. Весь поселок был блокирован военными, а беспилотники провели разведку местности. Данные, полученные с помощью техники, актуализировала уже наземная разведка спецназа.

Собрав сведения о противнике, штаб операции разработал тактический план по освобождению поселка. При штурме военные использовали имитационные мины и дымовые шашки, чтобы приблизить обстановку к боевой. В ходе активных действий условный противник был уничтожен.

Михаил Сухарев (Ставропольский край)