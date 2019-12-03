Главком ВМФ адмирал Николай Евменов подвел итоги обновления корабельного состава флота в 2019 году

ЦАМТО, 2 декабря. Реализация кораблестроительной программы, боевая подготовка сил (войск) флотов обеспечила содержание ВМФ в установленной степени готовности, заявил на расширенном заседании Военного совета флота главком ВМФ адмирал Николай Евменов, подводя итоги 2019 года.

По его словам, "в этом году в состав ВМФ продолжали поступать новые боевые корабли и суда обеспечения. Среди них: патрульный корабль "Дмитрий Рогачев", малый ракетный корабль "Советск", патрульные, противодиверсионные и гидрографические катера и суда обеспечения. Буквально в канун Военного совета в состав ВМФ принята большая дизель-электрическая подводная лодка "Петропавловск-Камчатский" проекта 636.3. Планируется, что до конца декабря будет спущена на воду вторая подводная лодка "Волхов" в серии подводных лодок этого проекта, строящихся для Тихоокеанского флота".

Н.Евменов также сообщил, что "до конца текущего года в состав ВМФ войдут фрегат "Адмирал флота Касатонов", корвет "Гремящий", малый ракетный корабль "Ингушетия", корабль противоминной обороны "Владимир Емельянов", средний морской танкер "Академик Пашин" и другие суда обеспечения".

Главком ВМФ отметил, что "в сфере судоремонта и модернизации завершается ремонт атомной подводной лодки "Вепрь", большого десантного корабля "Оленегорский горняк" и гидрографического судна "Ромуальд Муклевич". Будет продолжена программа ремонта и модернизации больших противолодочных кораблей", – сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.