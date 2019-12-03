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ТАСС

В "Энергомаше" назвали сроки создания холдинга ракетного двигателестроения в России

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АО «НПО Энергомаш»
АО «НПО Энергомаш ».
Источник изображения: https://tehnowar.ru/

В компании сообщили, что холдинг будет создан в начале 2020 года

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Акции еще двух предприятий, которые войдут в российский холдинг ракетного двигателестроения, будут переданы НПО "Энергомаш" (головная управляющая компания холдинга) в начале 2020 года. Об этом сообщил в интервью ТАСС генеральный директор "Энергомаша" Игорь Арбузов.

Таким образом, в начале следующего года окончательно завершится формирование новой структуры.

"В ОКБ "Факел" (Калининград), который сейчас является ФГУПом, начался процесс приватизации, которая должна завершиться в первом квартале 2020 года. После того, как ОКБ станет акционерным обществом, его акции будут переданы в НПО "Энергомаш", - сказал Арбузов.

Кроме того, в ближайшее время завершится передача Конструкторского бюро химического машиностроения им. А. М. Исаева (Королев, Московская область) от Центра им. М. В. Хруничева в "Энергомаш", уточнил он.

Арбузов напомнил, что в новый холдинг, помимо головной организации, также вошли ПАО "Протон-ПМ" (Пермь), АО "Конструкторское бюро химавтоматики" (КБХА, Воронеж), Воронежский механический завод (ВМЗ) и НИИмаш (г. Нижняя Салда, Свердловская область). 1 ноября этого года завершилось объединение двух воронежских предприятий.

В декабре 2018 года в НПО "Энергомаш" сообщили, что создание холдинга ракетного двигателестроения завершится до конца 2019 года. В мае глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что двигателестроительный холдинг на базе этого предприятия уже фактически создан.

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Страны
Россия
Компании
ВМЗ
ГКНПЦ Хруничева
КБХА
КБХМ Исаева
Протон-ПМ
Роскосмос
Факел МКБ
Энергомаш им. Глушко
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
2020-й год
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