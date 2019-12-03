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ТАСС

НПО "Энергомаш" поставит первый двигатель для ракеты "Союз-5" в 2022 году

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Рисунок РН "Союз-5"
Рисунок РН "Союз-5".
Источник изображения: Кадр: @Rogozin

Всего будет выпущено шесть доводочных двигателей

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Российское НПО "Энергомаш" (предприятие-изготовитель ракетных двигателей) поставит первый двигатель для новой ракеты-носителя среднего класса "Союз-5" в 2022 году. Об этом сообщил в интервью ТАСС гендиректор "Энергомаша" Игорь Арбузов.

"Первый товарный двигатель РД-171МВ мы поставим в 2022 году", - сказал Арбузов. Ранее сообщалось, что "Энергомаш" начал сборку второго, третьего и четвертого образцов ракетного двигателя РД-171МВ для ракеты-носителя "Союз-5". Говоря о сроках готовности этих изделий, Арбузов уточнил, что второй образец будет изготовлен в феврале 2020 года, следующие изделия - в марте.

По его словам, все эти образцы - так называемые доводочные двигатели для проведения различных видов испытаний. "Чтобы подтвердить свою надежность, каждый двигатель будет проходить по шесть, а некоторые даже больше испытаний. В общей сумме будет выпущено шесть доводочных двигателей", - пояснил Арбузов.

Ранее в интервью ТАСС Арбузов сообщал, что на работы по модернизации двигателя РД-171М до уровня РД-171МВ, которые предполагают создание опытного образца, проведение его испытаний и доработку, планируется потратить из бюджета порядка 7 млрд рублей.

Ракету среднего класса "Союз-5" ("Иртыш") разрабатывает РКК "Энергия", ее планируется запускать с Байконура в рамках совместного с Казахстаном проекта "Байтерек". Казахстанская сторона отвечает за создание наземной инфраструктуры космического ракетного комплекса "Байтерек" путем модернизации имеющегося комплекса "Зенит-М". Завершить создание ракеты планируется к 2021 году, первый запуск планируется осуществить в 2023 году. В ходе летных испытаний новой ракеты планируется провести четыре пуска.

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Страны
Казахстан
Россия
Продукция
РД-170
Компании
Энергия РКК
Энергомаш им. Глушко
Проекты
2020-й год
Байконур
Союз-5 РН
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