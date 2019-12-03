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Деловая газета "Взгляд"

Минобороны решило обновить карту Антарктики

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Исследовательское судно Адмирал Владимирский. 25.12.17
Исследовательское судно Адмирал Владимирский. 25.12.17.
Источник изображения: © Пресс-служба ВМФ

Российские военные моряки в ходе предстоящей кругосветной экспедиции, которая стартует 3 декабря, обновят морскую карту Антарктики, сообщили в Минобороны.

В кругосветку отправляется океанографическое исследовательское судно Балтфлота "Адмирал Владимирский". Маршрут пройдет по Балтийскому, Северному морям и акватории Атлантического океана. За время похода "Адмирал Владимирский" зайдет в несколько иностранных портов, в том числе Лиссабон, Рио-де-Жанейро и Монтевидео.

"В ходе экспедиции предусматривается выполнение гидрографических работ в море Беллинсгаузена, материалы которых позволят переиздать российскую навигационную морскую карту INT9172 издания 1998 года", – передает РИА "Новости" слова главкома ВМФ России Николая Евменова.

Он добавил также, что в ходе экспедиции планируется уточнить информацию "на навигационных морских картах всех морей и океанов".

Экспедиция посвящена 200-летию открытия Антарктиды и 250-летию со дня рождения адмирала Ивана Крузенштерна. В ходе экспедиции на определенных участках маршрута к "Адмиралу Владимирскому" присоединятся гидрографическое судно "Маршал Геловани" и океанографическое исследовательское судно "Янтарь".

28 января 2020 года "Адмирал Владимирский" и "Янтарь" прибудут к российской антарктической станции "Беллинсгаузен".

Минобороны проводит экспедицию вместе с Русским географическим обществом.



Дмитрий Зубарев

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Страны
Россия
Продукция
22010 Крюйс
Проекты
2020-й год
852
Арктика
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