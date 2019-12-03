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Российская газета

СМИ назвали стоимость нового авианосца для ВМФ РФ

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Источник изображения: rg.ru

Стала известна предполагаемая стоимость строительства нового авианесущего крейсера для Военно-морского флота России. Полный цикл обойдется в 300-400 миллиардов рублей.

Об этом РИА Новости сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе. Он также добавил, что в действующей государственной программе вооружения подобные средства не предусмотрены.

На вооружении ВМФ России стоит единственный в своем роде авианосец - "Адмирал Кузнецов". Сейчас он находится на ремонте. "РГ" писала в том, что в октябре 2018 года на 82-м судоремонтном заводе в Мурманске, где находился корабль, случилось ЧП. Упали два крана, в том числе один на палубу "Адмирала Кузнецова". Затонул плавучий док ПД-50. Пострадал и авианосец.

Представители Минобороны уже заявляли о том, что армии необходимы современные авианесущие корабли. Предполагается, что в новой Госпрограмме вооружения на 2018-2027 годы будут запланированы средства на возведение авианосцев. Будут также созданы и универсальные корабли-доки - отечественные аналоги "Мистраля". Их заложат в Керчи в 2020 году.


Светлана Цыганкова

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Страны
Россия
Продукция
Адмирал Кузнецов
Мистраль (Mistral)
Проекты
1143 Кречет
2020-й год
Авианосец
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