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ПАО "ОДК-УМПО" посетил генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов

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Двигатель ПД-14 для самолета МС-21
Двигатель ПД-14 для самолета МС-21.
Источник изображения: © Ладислав Карпов/ТАСС

ЦАМТО, 2 декабря. В ходе рабочей поездки в Уфу ПАО "ОДК-УМПО" (входит в АО "ОДК" Госкорпорации Ростех) 29 ноября посетил генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.

Вместе с индустриальным директором авиационного кластера Госкорпорации Ростех Анатолием Сердюковым, генеральным директором Объединенной двигателестроительной корпорации Александром Артюховым, главой Республики Башкортостан Радием Хабировым, управляющим директором ПАО "ОДК-УМПО" Евгением Семивеличенко он ознакомился с производственно-технологическими возможностями предприятия.

В инженерно-производственном комплексе делегации было продемонстрировано уникальное оборудование, предназначенное для обработки деталей двигателя ПД-14 новейшего отечественного пассажирского магистрального самолета 21-го века (МС-21) и образцы деталей. ПАО "ОДК-УМПО" ведет работу по созданию ПД-14 в широкой кооперации предприятий ОДК, за объединением закреплено более 30% деталей и узлов в составе изделия.

В рамках визита Сергею Чемезову был показан процесс испытаний авиационных двигателей АЛ-31ФП и РД-33МК на специализированных стендах. Испытательные стенды в ПАО "ОДК-УМПО" оснащены автоматизированными измерительно-информационными системами, обработка результатов испытаний производится в режиме реального времени.

Следующим пунктом визита стал центр технологической компетенции титанового и алюминиевого литья. Задача центра – обеспечение потребностей ПАО "ОДК-УМПО" и других предприятий Объединенной двигателестроительной корпорации в литых заготовках с выходом на проектную мощность в 375 т алюминиевого литья и 105 т титанового литья в год.

В завершении визита делегация посетила производственно-технологический центр №185 по выпуску деталей и узлов двигателя ВК-2500 для вертолетов "Ми" и "Ка". Эту работу ПАО "ОДК-УМПО" в кооперации с другими предприятиями ОДК ведет по программе импортозамещения. ПТЦ №185, оснащенный современным оборудованием с числовым программным управлением, был запущен в 2018 году. ПТЦ-185 – первый из четырех производственно-технологических центров по проекту организации вертолетного производства в объединении. Сергей Чемезов ознакомился с ходом работ по подготовке к вводу в эксплуатацию еще трех ПТЦ, сообщает пресс-служба ПАО "ОДК-УМПО".

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Продукция
АЛ-31Ф
АЛ-31ФП
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