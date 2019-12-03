Программа поставки ВВС Ирака самолетов T-50IQ "Файтинг Игл" завершена

ЦАМТО, 2 декабря. Минобороны Ирака объявило о получении и приемке последней пары легких боевых / учебно-тренировочных самолетов T-50IQ "Файтинг Игл" производства компании Korea Aerospace Industries (KAI).

Поставка и принятие на вооружение последней партии самолетов знаменует собой завершение шестилетней процедуры закупки, которая началась в декабре 2013 года.

Как сообщал ЦАМТО, 12 декабря 2013 года компания Korean Aerospace Industries сообщила о состоявшейся в Багдаде церемонии подписания исполнительным директором Ха Сунг-Йонгом и премьер-министром Ирака Нури аль-Малики контракта на поставку ВВС Ирака 24 учебно-боевых самолетов в адаптированной версии Т-50IQ "Файтинг Игл". Общая стоимость проекта оценивается в 2,1 млрд. долл., включая 1,1 млрд. долл. на приобретение самолетов и 1 млрд. долл. на 20-летнюю программу поддержки и обучение личного состава.

Двухместный Т-50IQ представляет собой версию легкого боевого самолета FA-50 "Голден Игл", обеспечивающую возможность применения вооружений класса "воздух-воздух" и "воздух-земля".

Подписанный в 2013 году контракт предусматривал, что поставка самолетов начнется в апреле 2016 года, однако по различным причинам график соблюден не был. Первый произведенный для ВВС Ирака самолет Т-50IQ "Голден Игл" с хвостовым номером IQAF 5001 совершил испытательный полет 13 июля 2015 года. Первая партия из 6 самолетов была доставлена в Ирак 16 марта 2017 года.

Самолеты (с/н 5001-5024) входят в состав 204-й учебно-тренировочной эскадрильи, размещенной на базе Басра/Аль Шайбах. По информации Jane's Defence Weekly, ВВС Ирака применяют T-50IQ в основном в качестве учебно-тренировочного самолета для подготовки пилотов боевых самолетов по программе LIFT (Lead-in Fighter Trainer). Основная летная подготовка проводится на самолете с поршневым двигателем "Ласта-95" сербского производства, а промежуточная – на турбовинтовом T-6 "Тексан-2" компании Beechcraft.

Возможность T-50IQ наносить удары позволяет высвободить от этой задачи часть имеющихся в составе ВВС Ирака истребителей F-16.

FA-50 вооружен трехствольной 20-мм пушкой M197 производства General Dynamics (модифицированная M61A2) и может нести на семи узлах подвески (один подфюзеляжный, два подкрыльевых и по одному на законцовках крыльев) ракеты класса "воздух-поверхность" и "воздух-воздух", пусковые установки ракет, авиабомбы. Так, самолет может оснащаться УР AIM-9L/M/N/P/S "Сайдуиндер" класса "воздух-воздух" и AGM-65A/D/G "Мэйврик" класса "воздух-земля"; свободнопадающими авиабомбами Mk.82, Mk.83, Mk.84 и BLU-109; УАБ JDAM GBU-31, GBU-32 и GBU-38; кассетными боеприпасами CBU-52/58/71, CBU-103/104/105 и Mk.20 "Рокай-2" (Rockeye II); блоками орудий LAU-68/131 и LAU-3A/5003; неуправляемыми кассетными бомбами с неконтактным взрывателем CBU-97 компании Textron Defense Systems. Самолет оборудуется РЛС EL/M-2032 производства израильской компании Elta.