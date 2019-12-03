Иран успешно испытал прототип первого реактивного БЛА

ЦАМТО, 2 декабря. Командующий ВМС Ирана адмирал Хосейн Ханзади заявил о создании и успешном испытании прототипа первого иранского реактивного БЛА "Седжил".

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило 29 ноября агентство Tasnim.

Командующий ВМС Ирана в интервью агентству рассказал, что прототип БЛА в половину натуральной величины построен и успешно протестирован Министерством обороны Ирана.

По его словам, БЛА "Седжил" имеет два реактивных двигателя и может развивать скорость до 1000 км/час. Он также может быть оснащен ракетами с дальностью стрельбы до 100 км, отмечает агентство.

Х.Ханзади добавил, что сборку полноразмерного БЛА "Седжил" планируется завершить "в ближайшее время". В перспективе он поступит на вооружение ВМС Ирана.