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ЦАМТО

Иран успешно испытал прототип первого реактивного БЛА

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ЦАМТО, 2 декабря. Командующий ВМС Ирана адмирал Хосейн Ханзади заявил о создании и успешном испытании прототипа первого иранского реактивного БЛА "Седжил".

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило 29 ноября агентство Tasnim.

Командующий ВМС Ирана в интервью агентству рассказал, что прототип БЛА в половину натуральной величины построен и успешно протестирован Министерством обороны Ирана.

По его словам, БЛА "Седжил" имеет два реактивных двигателя и может развивать скорость до 1000 км/час. Он также может быть оснащен ракетами с дальностью стрельбы до 100 км, отмечает агентство.

Х.Ханзади добавил, что сборку полноразмерного БЛА "Седжил" планируется завершить "в ближайшее время". В перспективе он поступит на вооружение ВМС Ирана.

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Страны
Иран
Проекты
БПЛА
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