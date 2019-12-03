Первый МРК проекта 22800 "Одинцово", оснащенный комплексом "Панцирь-М", готовится к ЗХИ

ЦАМТО, 2 декабря. На ОАО "Пелла" (Санкт-Петербург") завершено строительство малого ракетного корабля проекта 22800 "Одинцово", входящего в сдаточную программу 2020 года и построенного для ВМФ России.

Это первый корабль проекта 22800, оснащенный зенитным ракетно-артиллерийским комплексом "Панцирь-М". О подготовке корабля к испытаниям доложено Главнокомандующему ВМФ России адмиралу Николаю Евменову на плановом рабочем совещании по вопросам надводного кораблестроения, которое состоялось 29 ноября в Адмиралтействе.

Малый ракетный корабль "Одинцово" приступил к выполнению подготовительных мероприятий для выхода на заводские ходовые испытания (ЗХИ). Экипаж корабля прошел подготовку в Объединенном учебном центре ВМФ России в Санкт-Петербурге и готов к эксплуатации новой техники и вооружения.

После завершения докования на предприятии ЗАО "Канонерский судоремонтный завод", корабль приступит к заводским ходовым испытаниям, а затем и к государственным.

Малый ракетный корабль проекта 22800 оснащен высокоточным оружием (комплекс "Калибр"), зенитным ракетно-артиллерийским комплексом "Панцирь-М", современными комплексами управления, радиотехнического вооружения, радиосвязи, навигации, радиоэлектронной борьбы и противодействия, противодиверсионным вооружением, переносными зенитными ракетными комплексами.

МРК проекта 22800 предназначен для выполнения задач в морской зоне в составе отрядов и группировок боевых кораблей, а также одиночно, сообщает Группа информационного обеспечения Военно-морского флота.