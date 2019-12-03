Войти
Военное обозрение

Проекты есть, финансирование пока не предусмотрено: о перспективе авианосцев для ВМФ РФ

489
0
0

Источник изображения: topwar.ru

На страницах РИА Новости опубликован материал со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе. Материал касается концепции перспективного отечественного авианесущего корабля.

Заявления источника РИА Новости подтверждают тот факт, что в госпрограмме вооружений на период до 2027 года средства на новый авианосец не предусмотрены. При этом источник информационного агентства отмечает, что концепция у разработчиков всё же имеется.

На основании этой концепции, перспективный российский авианосец будет иметь водоизмещение от 65 тыс. до 70 тыс. тонн. Такое водоизмещение в интервью названо оптимальным. Напомним, что водоизмещение единственного на данный момент авианосца ВМФ РФ - "Адмирала Кузнецова" - составляет около 59 тыс. тонн.

В материале информагентства говорится, что примерная стоимость работ по созданию перспективного авианосца составит до 400 млрд рублей.

В материале РИА Новости напомнили о существующих проектах. Один из проектов – авианосец "Ламантин", который был представлен Невским ПКБ в Санкт-Петербурге. Водоизмещение этого авианосца – до 90 тыс. тонн. Его размеры позволяют разместить на корабле авиакрыло из 60 самолётов и вертолётов и десятка беспилотников.

Другой проект авианосца для ВМФ РФ – "Шторм" с водоизмещением также до 90 тыс. тонн и длиной около 300 м. Это проект Крыловского НЦ.

То есть, проекты есть, но выделение под их реализацию средств пока не предусмотрено.

Учитывая тот факт, что до 2027 года финансирования строительства в планах нет, сложно предположить, когда именно может появиться тот же "Ламантин" (или "Шторм") в составе ВМФ страны, если его всё же решат построить.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Адмирал Кузнецов
Проекты
Авианосец
БПЛА
ОБСЕ
Похожие новости
12.08.2019
Многоликий Эрдоган
16.07.2019
Разработчик рассказал об особенности авианосца "Ламантин"
26.06.2018
Академик Шамиль Алиев: новое оружие России - это не бутафория
28.04.2018
В США предрекли смерть морской авиации России
02.11.2012
Небо, МиГи, огурцы
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 03.12 19:25
  • 19
Российские "ракетные поезда" могут стать ответом на выход США из ДРСМД
  • 03.12 19:17
  • 6
Ядерный экспресс. Почему ракетные поезда России не давали США покоя
  • 03.12 19:13
  • 84
Российские БТР и БМП назвали бесполезными "автобусами"
  • 03.12 19:04
  • 52
Магистраль из советского прошлого
  • 03.12 18:31
  • 1
"Золотая орда" вместо "Серого волка"
  • 03.12 16:56
  • 2
Сплошное поле: новейшая система "Контейнер" защитит Россию
  • 03.12 16:12
  • 15
На Украине успешно испытали "уничтожителя" Крымского моста
  • 03.12 15:26
  • 2
В сети обсуждается фото применения боевого робота "Уран-9" в Сирии
  • 03.12 15:19
  • 3
Один на всех: ЗРК "Панцирь" уничтожит противника без экипажа
  • 03.12 15:18
  • 16
В "Роскосмосе" объяснили разницу в зарплате Рогозина и главы NASA
  • 03.12 14:46
  • 3
Китайские СМИ считают, что "Циркон" – это всего лишь копия китайского Dongfeng 17
  • 03.12 13:00
  • 63
Российскую "Булаву" признали "критически" небоеспособной
  • 03.12 12:32
  • 1957
Как насчёт юмористического раздела?
  • 03.12 12:05
  • 7
Поведение с мотором: "Супер Сухие" смогут летать, как вертолеты
  • 03.12 11:56
  • 3
Северное ПКБ закончило эскизное проектирование "Супер-Горшкова"