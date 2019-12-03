Проекты есть, финансирование пока не предусмотрено: о перспективе авианосцев для ВМФ РФ

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На страницах РИА Новости опубликован материал со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе. Материал касается концепции перспективного отечественного авианесущего корабля.

Заявления источника РИА Новости подтверждают тот факт, что в госпрограмме вооружений на период до 2027 года средства на новый авианосец не предусмотрены. При этом источник информационного агентства отмечает, что концепция у разработчиков всё же имеется.

На основании этой концепции, перспективный российский авианосец будет иметь водоизмещение от 65 тыс. до 70 тыс. тонн. Такое водоизмещение в интервью названо оптимальным. Напомним, что водоизмещение единственного на данный момент авианосца ВМФ РФ - "Адмирала Кузнецова" - составляет около 59 тыс. тонн.

В материале информагентства говорится, что примерная стоимость работ по созданию перспективного авианосца составит до 400 млрд рублей.

В материале РИА Новости напомнили о существующих проектах. Один из проектов – авианосец "Ламантин", который был представлен Невским ПКБ в Санкт-Петербурге. Водоизмещение этого авианосца – до 90 тыс. тонн. Его размеры позволяют разместить на корабле авиакрыло из 60 самолётов и вертолётов и десятка беспилотников.

Другой проект авианосца для ВМФ РФ – "Шторм" с водоизмещением также до 90 тыс. тонн и длиной около 300 м. Это проект Крыловского НЦ.

То есть, проекты есть, но выделение под их реализацию средств пока не предусмотрено.

Учитывая тот факт, что до 2027 года финансирования строительства в планах нет, сложно предположить, когда именно может появиться тот же "Ламантин" (или "Шторм") в составе ВМФ страны, если его всё же решат построить.