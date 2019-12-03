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Интерфакс-АВН

Патрушев называет безусловным и долгосрочным приоритетом для России укрепление партнерства с КНР

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Схожесть взглядов на проблемы международной безопасности стала одной из причин активизации военного сотрудничества России и Китая. Фото с сайта www.news.cn
Схожесть взглядов на проблемы международной безопасности стала одной из причин активизации военного сотрудничества России и Китая. Фото с сайта www.news.cn.

Пекин. 2 декабря. ИНТЕРФАКС - Укрепление партнерства с Китаем является безусловным и долгосрочным приоритетом для России, отвечающий интересам обеспечения ее безопасности, а также социально-экономического развития, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Дружественные российско-китайские связи развиваются поступательно, на принципах открытости и взаимного уважения", - сказал Патрушев в понедельник в Пекине на открытии двусторонних консультаций в рамках механизма по общественной безопасности, юстиции и правопорядку.

"Укрепление диалога с Китаем для нас - безусловный и долгосрочный приоритет, отвечающий задачам обеспечения национальной безопасности и устойчивого социально-экономического развития", - подчеркнул секретарь российского Совбеза.

Патрушев напомнил, что в ходе российско-китайского саммита в июне в Москве было объявлено о вступлении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия России и Китая в новую эпоху, и это совпало и с 70-летним юбилеем начала дипломатических отношений между обеими странами.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Персоны
Патрушев Николай
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