Названа оценочная стоимость строительства нового российского авианосца

Осведомленный источник в оборонно-промышленном комплексе назвал оценочную стоимость разработки и строительства нового российского авианосца.

По словам источника, средства на разработку и строительство нового российского авианосца не предусмотрены действующей Государственной программой вооружений (ГПВ 2018-2027), передает РИА "Новости".

"Авианосец – это дорогая история. Полный цикл создания такого корабля обойдется где-то в 300-400 млрд рублей", – считает источник.

При этом он подчеркнул, что российское военное ведомство продолжает изучать различные проекты авианосцев, предлагаемые конструкторскими бюро.

Кроме того, по его сведениям, технологии строительства авианесущих кораблей будут отработаны при создании двух универсальных кораблей-доков (отечественный аналог "Мистралям), которые в 2020 году будут заложены на заводе "Залив" (Керчь).

Сейчас в составе ВМФ России авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов", который находится в процессе ремонта.

Напомним, в июле на Международном военно-морском салоне в Петербурге Невское проектно-конструкторское бюро представило макет авианосца проекта 11430Э "Ламантин".

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о перспективах появления у России нового авианосца и имеющихся в этом вопросе сложностях.

Антон Никитин