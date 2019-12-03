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Интерфакс-АВН

США ратифицировали протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО

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Флаги Македонии и НАТО
Флаги Македонии и НАТО.
Источник изображения: topwar.ru

Вашингтон. 2 декабря. ИНТЕРФАКС - Протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО ратифицирован Вашингтоном, сообщил госсекретарь США Майк Помпео в своем твиттере.

"Рад сообщить, что США ратифицировали протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО. Еще один шаг к тому, чтобы приветствовать Северную Македонию в качестве 30-го союзника НАТО!" - написал Помпео.

Ранее в октябре протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО был ратифицирован Сенатом США.

В прошлом году Греция и Македония подписали соглашение о переименовании Македонии в Северную Македонию. Ситуация вокруг названия этой республики препятствовала сближению Македонии с ЕС и НАТО, поскольку против названия Республика Македония выступала Греция, одна из областей которой также называется Македонией.

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