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Известия.ru

Онкологический центр для ВС РФ создадут на базе госпиталя Бурденко

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Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

Онкологический центр для Вооруженных сил РФ будет создан на базе Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко к 2025 году, сообщил заместитель секретаря Совета безопасности России Михаил Попов в интервью газете "Красная звезда".

Он уточнил, что одной из главных задач медицинского обеспечения Вооруженных сил является совершенствование работы по снижению заболеваемости социально значимыми болезнями. В этой связи в рамках национального проекта "Здравоохранение" разработаны программы развития онкологической и кардиологической помощи в ВС РФ.

"Их реализация позволит к 2025 году иметь в составе военной медицинской службы четыре сосудистых центра, центры обработки и анализа электрокардиографии на базе военных клинических госпиталей округов, онкологический центр на базе Главного военно-клинического госпиталя имени Бурденко", — сообщил Попов.

Также, по его словам, ведомство намерено создать 12 центров амбулаторной онкологической помощи при госпиталях и 25 первичных онкологических кабинетов при поликлиниках.

В Липецкой области в рамках нацпроекта "Здравоохранение" до 2023 года появятся шесть центров амбулаторной онкологической помощи.

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