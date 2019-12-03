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Известия.ru

Горбачев призвал Россию и США не разрушать цивилизацию

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Бывший советский лидер Михаил Горбачев призвал Москву и Вашингтон не допустить перехода холодной войны в "горячую фазу", так как это приведет к уничтожению цивилизации.

В интервью CNN, Горбачев ответил на вопрос о том переходит ли мир в опасную эру многополярного соперничества между державами.

"Хорошо, что уже во всем мире пошла речь, и люди заговорили. Люди понимают, что нельзя допустить этого. И возврат новой холодной войны <…> обязательно, окажется горячей, и это будет разрушение всей цивилизации нашей", — сказал бывший политик.

При этом он прокомментировал прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), который подписывал с президентом США Рональдом Рейганом в 1987 году.

Горбачев выразил надежду, что подобные соглашения по контролю над вооружениями будут восстановлены, так как главная цель таких договоренность – отказ от ядерного оружия.

ДРСМД прекратил свое действие в августе этого года по инициативе США.

21 ноября Михаил Горбачев прокомментировал слова президента России Владимира Путина о причинах распада СССР. По его словам, у союзных республик возникло "свое государственное понимание и с этим надо было считаться".

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Страны
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
Проекты
РСМД
Ядерный щит
ЯО
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