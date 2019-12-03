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Российская газета

Сплошное радиолокационное поле создадут вокруг границ России

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Источник изображения: Павел Львов/РИА Новости

Вокруг границ России будет создано сплошное радиолокационное поле, которое позволит заранее отслеживать пуски крылатых ракет, боевую авиацию и другие воздушные цели. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

В новую систему войдут загоризонтные станции типа "Контейнер". Первая из них уже заступила на боевое дежурство в Мордовии. С ее помощью можно круглосуточно вести дальнюю радиолокационную разведку на западном и южном стратегических направлениях. Следующая станция подобного типа должна прикрыть арктическое направление, сообщает РИА Новости.

Отметим, что в настоящее время в России создано сплошное радиолокационное поле системы предупреждения о ракетном нападении. В нее входят РЛС типа "Воронеж", главная задача которых - отслеживать пуски баллистических ракет по российской территории.

Ранее сообщалось о том, что загоризонтные радиолокаторы "Подсолнух развернули на Дальнем Востоке и Балтике. Они способны обнаруживать надводные и воздушные цели на расстоянии до 200 миль.

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Страны
Россия
Продукция
29Б6 Контейнер
Подсолнух-Э
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