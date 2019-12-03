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Sina (Китай): новая российская ракета класса "воздух-воздух" стала еще меньше. Китай тоже ведет работу по созданию аналогичной модели

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Новейший истребитель пятого поколения Су-57 в Сирии
Новейший истребитель пятого поколения Су-57 в Сирии.
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Автор рассуждает о российской ракете нового поколения класса "воздух-воздух". Он отмечает ее небольшие габариты, благодаря чему она прекрасно подойдет для установки на Су-57. Сейчас все большее значение имеет не размер ракет, а их количество, которое могут переносить истребители, пишет он.

В российских СМИ появились фотографии ракеты нового поколения класса "воздух-воздух". На снимках видно, что ракета имеет небольшие размеры и вес и прекрасно подходит для установки на боевой самолет-невидимку Су-57.

За рубежом считают, что новая российская ракета является аналогом или просто похожа на американскую ракету класса "воздух-воздух" SACM, работы над которой ведутся в настоящее время. Она тоже создана для истребителей пятого поколения, поэтому, возможно, ее появление ознаменует приближение новой эпохи ракет класса "воздух-воздух" пятого поколения.

На фотографиях российская ракета нового поколения помещена рядом с ракетами Р-73 и Р-77. Зная размеры последних, несложно догадаться о размерах новой ракеты. В длину она явно меньше Р-73, но по диаметру они похожи. Как известно, длина Р-73 составляет около 2,9 метра, а диаметр - 0,17 метра. Предположительно, длина новой ракеты может быть 2,5 метра, а диаметр - 0,17 метра. Такие размеры позволяют ей с легкостью помещаться в отсек для ракет истребителя Су-57.

Передняя часть новой ракеты имеет обтекаемый баллистический наконечник, а не куполообразный, как у Р-73. На этом основании можно предположить, что в ней используется радиолокационная система конечного наведения. В российских ракетах класса "воздух-воздух" малой дальности почти не используется инфракрасная система конечного наведения, а значит такая система все еще находится в процессе разработки. Вполне ожидаемо, что на новой ракете будет установлена радиолокационная система наведения. Сообщается, что российская сторона уже разработала для данной ракеты активную систему наведения с фазированной решеткой. Ракету будут использовать против стелс-истребителей, поэтому существует вероятность, что ее система наведения будет именно такой.

У российской ракеты нового поколения, по-видимому, нет крыльев, по бокам находятся узкие и длинные обтекатели, а внутри, возможно, провода и кабели. Обтекатели нужны для защиты и уменьшения сопротивления, при необходимости они могут стать окантовкой на крыльях. Хвостовой стабилизатор похож на Р-77 своей решетчатой конструкцией, которая дает больше возможностей для контроля полета и увеличивает маневренность ракеты, однако также усиливает сопротивление и сокращает дальность полета. Сообщается, что в модернизированной модели Р-77 было решено отказаться от решетчатого хвостового стабилизатора и заменить его на обычную рулевую поверхность, увеличив таким образом дальность полета ракеты. Исходя из этого, можно предположить, что при создании ракеты класса "воздух-воздух" нового поколения большое внимание уделили ее маневренности.

В целом можно сказать, что новая ракета была создана специально для Су-57. Это стелс-истребитель пятого поколения, поэтому переносимые им ракеты должны помещаться в специальном отсеке. Размеры отсека накладывают строгие ограничения на габариты и вес самих ракет. Ракеты Р-77 и Р-73 были разработаны слишком рано, при их создании не учитывались данные требования, поэтому истребители Су-57 не могут перевозить их в большом количестве, в отличие от более маленьких и легких новых ракет.

Безусловно, уменьшение размера и веса ракет произошло за счет уменьшения дальности полета. Помимо явного прогресса в области горючего, уменьшение размеров и веса означает сокращение дальности полета. Сейчас все усилия сосредоточены на развитии стелс-технологий у истребителей. Эффективная площадь рассеяния (RCS) у боевых самолетов сокращается, уменьшается также дальность полета ракет класса "воздух-воздух". Иными словами, в век стелс-истребителей дальность полета таких ракет становится менее значимой. Было выяснено, что расстояние между сторонами не должно быть слишком большим, и в увеличении дальности полета нет необходимости, гораздо большее значение имеет количество переносимых ракет компактного размера.

США уже давно начали использовать ракеты для воздушного боя AIM-9X на своих стелс-истребителях. На самолетах F-35 установлена электрооптическая система DAS для обнаружения стелс-истребителей и наведения ракеты на цель. Поэтому в США развивают ракеты класса "воздух-воздух" SACM и MSDM специально для истребителей пятого или даже шестого поколения. Су-57 необходима электрооптическая система DAS для более эффективного обнаружения невидимых целей.

Китайские истребители J-20 оснащены системой DAS, поэтому за рубежом их приравнивают к самолетам F-35, считая, что система DAS и ракеты PL-10 сделают из них стелс-истребители. Возможно, в будущем оружием J-20 станут маленькие ракеты класса "воздух-воздух" SACM, таким образом усилится боевая мощь китайских истребителей.

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Страны
Китай
Россия
США
Продукция
AIM-9
F-35
J-20
ПАК ФА
РВВ-АЕ
Проекты
Истребитель 5 поколения
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