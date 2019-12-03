Минобороны займется совершенствованием боевой подготовки в новом учебном году

Учения ВДВ России, Белоруссии и Сербии "Славянское братство-2016" на полигоне в Сербии.

Важной частью станет проведение всеармейских конкурсов и участие в международных состязаниях, отметили в ведомстве

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Министерство обороны РФ уделит особое внимание развитию боевой подготовки и обучению руководящего состава в новом 2020 учебном году, зимний период которого начинается в понедельник. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

"Основным приоритетом боевой учебы станет повышение качества проведения мероприятий боевой подготовки войск, совершенствование подготовки органов военного управления, штабов различного уровня в умении руководить подчиненными подразделениями, используя самые современные автоматизированные комплексы управления и средства связи", - отмечается в сообщении.

Важная роль в новом учебном году будет отводиться совершенствованию материально-технической базы полигонов и учебных центров для боевой подготовки.

Как сообщает пресс-служба министерства, проведение всеармейских конкурсов и участие в международных состязаниях, в том числе в VI Международных армейских играх, станет важной частью совершенствования боевой готовности военнослужащих,

"Интенсивность подготовки войск сохранится в 2020 году, в котором предстоит провести стратегическое командно-штабное учение "Кавказ-2020", оперативное учение с межвидовыми группировками ВМФ "Океанский щит", более 30 международных учений различного уровня", - говорится в заявлении.