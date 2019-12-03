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ТАСС

Военные из России посетят военный объект в Хорватии

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Сергей Рыжков
Сергей Рыжков.
Источник изображения: © Минобороны РФ

Группа инспекторов получит информацию от командования

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Российские военные 3 декабря посетят военный объект в Хорватии. Об этом в понедельник сообщает газета "Красная звезда" со ссылкой на начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.

"В рамках реализации Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов планирует провести посещение по оценке военного объекта вооруженных сил Хорватии, которое должно состояться 3 декабря в течение одного дня", - цитирует издание Рыжкова.

Специалисты из РФ посетят военный объект в месте его обычного расположения в мирное время, на брифинге "будет получена информация от командования относительно личного состава, а также основных систем вооружения и техники".

Венский документ о мерах укрепления доверия и безопасности был принят 30 ноября 2011 года на пленарном заседании Форума по сотрудничеству в области безопасности. Он является политически обязательным, ратификации не подлежит.

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Страны
Россия
Хорватия
Проекты
Ядерный щит
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