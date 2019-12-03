Порядок автоматом: АСУ сгенерирует боевое построение бронетехники

Искусственный интеллект расставит бронетехнику на поле боя. Автоматизированные системы управления (АСУ) получили новую уникальную функцию. Ее протестировали на учениях "Центр-2019", рассказали "Известиям" в Минобороны. Машинный "мозг" принимает решение на основе аппаратного анализа тактической обстановки, особенностей местности, погоды и возможностей войск — как своих, так и противника. Специальный алгоритм в кратчайшие сроки сам выбирает место, где техника будет недосягаема для ударов вражеской артиллерии, авиации и беспилотников, но при этом сможет нанести противнику наибольший урон.

Искусственный интеллект расставит бронетехнику на поле боя. Автоматизированные системы управления (АСУ) получили новую уникальную функцию. Ее протестировали на учениях "Центр-2019", рассказали "Известиям" в Минобороны. Машинный "мозг" принимает решение на основе аппаратного анализа тактической обстановки, особенностей местности, погоды и возможностей войск — как своих, так и противника. Специальный алгоритм в кратчайшие сроки сам выбирает место, где техника будет недосягаема для ударов вражеской артиллерии, авиации и беспилотников, но при этом сможет нанести противнику наибольший урон.

Согласно боевым уставам, решение о размещении и оборудовании позиций боевых машин командир должен принимать с учетом многих факторов. В первую очередь ему необходимо оценить тактическую обстановку, рельеф местности, погодные условия, состояние дорог. Также нужно проанализировать данные о противнике, в том числе какими средствами и силами он располагает для разведки и нанесения ударов. Эта оценка обычно занимает довольно продолжительное время.

Автоматизированная система может вырабатывать точные решения в считаные секунды. Она собирает данные со всех источников информации, в том числе спутников, разведывательных комплексов, беспилотных летательных аппаратов и т.д. Искусственный интеллект просчитывает ситуацию с учетом возможностей противника и предлагает эффективные варианты маскировки техники от оптических, тепловых и звуковых приборов вражеской разведки. Также АСУ рассчитывает боевые возможности своей техники — где ее наиболее выгодно расположить, чтобы она смогла эффективней наносить огневое поражение противнику.

На основе полученных данных система создает трехмерные карты, на которых наглядно предлагает варианты размещения боевых машин. Искусственный интеллект выдает рекомендации по маскировке и элементам фортификации, а также о других способах прикрытия позиций. Окончательное решение на размещение бронетехники на поле боя, как и прежде, принимает командир.

Использование искусственного интеллекта существенно повысит эффективность применения бронетехники в боевой обстановке, рассказал "Известиям" гендиректор аналитической компании Telecom Daily Денис Кусков.

— Информация, полученная от средств разведки, в первую очередь от беспилотников, позволит сделать выводы о сосредоточении сил противника, — отметил он. — Возможно, эта технология найдет и гражданское применение. Например, искусственный интеллект позволит с большой эффективностью проводить геодезические разработки, а также помогать МЧС при тушении лесных пожаров.

Ранее "Известия" сообщали, что со следующего года командующие военными округами и общевойсковыми армиями смогут в разы быстрее принимать решения в боевой обстановке. В их распоряжении появится информационная система боевого управления с элементами искусственного интеллекта и технологиями Big Data. Она проанализирует ситуацию и предложит на выбор несколько вариантов действий. Военачальник увидит также прогноз развития событий и краткие рекомендации.

В нынешнем году Минобороны начинает формирование уникальной автоматизированной системы управления войсками "Акация-М". Она появится в каждой общевойсковой армии. На закупку АСУ военное ведомство уже выделило более 21 млрд рублей. Система в онлайн-режиме снабжает командующего армией и его штаб информацией о боевой обстановке, в том числе о состоянии своих войск и действиях противника. На основе этих данных командующий через "Акацию" сможет напрямую отдавать приказы подчиненным войскам.