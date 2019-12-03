Один на всех: ЗРК "Панцирь" уничтожит противника без экипажа

Вооруженные силы России получат зенитный робот-автомат. Он будет создан на базе ракетно-пушечного комплекса "Панцирь". Машина сможет автоматически, без участия военнослужащих-операторов находить цели, опознавать и уничтожать их, что позволит не подвергать риску солдат и офицеров. Также установка будет готова работать на территориях со сверхнизкими температурами или химическим заражением. По мнению экспертов, такой робот радикально повысит боевые возможности российской ПВО.

Вооруженные силы России получат зенитный робот-автомат. Он будет создан на базе ракетно-пушечного комплекса "Панцирь". Машина сможет автоматически, без участия военнослужащих-операторов находить цели, опознавать и уничтожать их, что позволит не подвергать риску солдат и офицеров. Также установка будет готова работать на территориях со сверхнизкими температурами или химическим заражением. По мнению экспертов, такой робот радикально повысит боевые возможности российской ПВО.

Максимальная автоматизация

В Минобороны принято принципиальное решение о разработке зенитного робота, уже определены тактико-технические требования к машине, рассказали "Известиям" источники в военном ведомстве. В расчет установки войдет только водитель автомобиля, боевой экипаж машине не понадобится — всё управление и ведение боя возьмет на себя электроника. Для этого ее "мозги" будут связаны с автоматическими системами управления войсками с помощью так называемого военного интернета — закрытого сегмента передачи данных.

Благодаря этому, отметили источники в военном ведомстве, новая зенитная установка сможет получать информацию о воздушной ситуации в районе ответственности и от своего штатного радара, и от более мощных сторонних. Причем не только наземных, но и установленных на вертолетах, кораблях, беспилотниках или самолетах дальнего радиолокационного обнаружения и управления типа А-50.

Электроника зенитного робота позволит проанализировать весь объем поступающей информации и, сопоставив данные, создать единую картину боя. Затем она идентифицирует наиболее опасные и ценные летательные аппараты, выберет тип оружия (ракеты или пушки) и отдаст команду на поражение, отметили собеседники "Известий". Точный срок окончания работ по новому зенитному ракетно-пушечному комплексу (ЗРПК) в Минобороны назвать не смогли.

Атаки с воздуха становятся всё более опасными и точными, отметил военный эксперт Вадим Козюлин.

— В Сирии мы видели комбинированные удары с воздуха, в ходе которых дроны и ракеты подходили к цели одновременно с разных направлений, — рассказал он "Известиям". — Более опасным становится и оружие, и тактика. Барражирующие бомбы, способные поражать точечные цели, производят уже около 20 стран. Те же беспилотники стараются атаковать роями. Быстрая реакция на изменение ситуации и автоматизация процессов ведения боя необходимы для отражения таких атак. Роботизированный "Панцирь" будет соответствовать современным тенденциям.

Возможность интегрировать в свою систему обнаружения сторонние радары позволит заблаговременно засекать атакующих. А раннее обнаружение цели позволит грамотно отразить нападение, отметил эксперт.

Максимальная автоматизация процесса современных средств ПВО играет большую роль, отметил военный эксперт Владислав Шурыгин.

— Средства ПВО в современной войне будут уничтожать первыми, — заявил он. — Роботизированные системы позволят лишний раз не подвергать риску солдат и офицеров. Немаловажно и то, что такие комплексы смогут работать на территориях со сверхнизкими температурами или химическим заражением. В этом случае армии не надо будет тратиться на дорогостоящие мероприятия по жизнеобеспечению личного состава.

Мощный "Панцирь"

ЗРПК "Панцирь" официально был принят на вооружение российской армии в ноябре 2012 года. Чуть позже для работы в сложных условиях Арктики была разработана его специальная модификация. Эти комплексы должны обеспечивать ближнюю оборону объектов военного и гражданского назначения, а также войсковых позиций и колонн армейской техники на марше. Они монтируются на высокопроходимом колесном шасси. В настоящее время наша армия имеет несколько десятков таких машин.

"Панцири" получили боевое крещение в Сирии, где состоят на вооружении не только российской, но и сирийской армии. Первые комплексы были развернуты на авиабазе Хмеймим в 2015 году. В декабре 2017 года при помощи "Панцирей" были отражены две массированные атаки террористов на российскую авиабазу. Только за первые два года боевой работы в Сирии, по официальным данным, "Панцирями" было сбито 54 ракеты РСЗО и 16 дронов террористов.

С помощью этого комплекса зенитчики не раз отбивали атаки крылатых ракет и БПЛА. Сирийская ПВО активно использовала "Панцирь-С1" в апреле 2018 года при отражении массированного ракетного удара США и их союзников. Тогда, согласно официальным данным Минобороны РФ, из 103 крылатых ракет было перехвачена 71. Причем "Панцири" поразили 23 цели из 25.

"Панцири" первых модификаций могут обнаруживать летательные аппараты и ракеты противника на расстоянии до 36 км. Штатная ракета обеспечивает поражение всех типов перспективных средств воздушного нападения на расстоянии от 1,2 км до 20 км, на высоте от 15 м до 15 км.

У последней модели — "Панцирь-СМ" — радиус обнаружения воздушных целей увеличился до 75 км. Скоро эти комплексы получат новые ракеты. С ними максимальная дальность прицельной стрельбы увеличится до 40 км.

Кроме того, для ведения ближнего боя "Панцирь" имеет две скорострельные 30 мм пушки-автоматы. Их дальность стрельбы — около 5 тыс. м.

Недавно "Панцири" научили действовать в тандеме с дальнобойными системами ПВО С-300 разных модификаций и С-400. В этом случае более важные цели — ударные самолеты и вертолеты — будут уничтожать "четырехсотые", а крылатыми ракетами, планирующими бомбами и беспилотниками займутся ЗРПК. При необходимости комплексы смогут прикрывать друг друга.

Сейчас в войсках активно осваивают новые приемы ведения боя. В частности, расчеты зенитных комплексов "Панцирь" и "Тор" собираются научить на ходу сбивать крылатые ракеты, самолеты и беспилотники. Опыт боевых действий в Сирии показал, что атакующие самолеты, вертолеты и беспилотники необходимо уничтожать в движении. Такие навыки необходимы для отражения неожиданных атак дронов-камикадзе. Программа боевой подготовки для них уже разработана. Ожидается, что комплекс новых упражнений по стрельбе на ходу будет опробован на полигонах в начале следующего года.