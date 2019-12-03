В США рассказали о "винтажной" обороне России и ошиблись

Арктическое побережье России защищают мобильные береговые ракетные комплексы (БРК) "Рубеж" (SSC-3 Styx по классификации НАТО), использующие "винтажные" дозвуковые противокорабельные ракеты П-15 (П-15М) "Термит" (SS-N-2 Styx), пишет Forbes.

Америнское издание напоминает, что разработка П-15 "Термит" велась еще в 1950-х годах, а главным недостатком ракеты называет ее слишком высокую траекторию полета, что облегчает перехват оружия средствами противоракетной обороны (ПРО) противника. Forbes заключает, что "не все ракетные угрозы являются блестящими новыми игрушками".

Также издание отмечает, что в настоящее время Россия располагает более грозными БРК "Бастион" (SSC-5 Stooge") и "Бал" (SSC-6 Sennight).

В сентябре 2018 года впервые в ходе учения тактической группы Северного флота России, несущей боевое дежурство на острове Котельный в Арктике, применен БРК "Бастион", который усилил оборону, осуществляемую "Рубежом". Тогда же "Известия" написали, что "Рубежи" на острове Котельный, которые были заменены на "Бастионы", стали последними, которые еще оставались в Вооруженных силах России.