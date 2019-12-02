Польша наращивает интенсивность боевой подготовки на востоке страны

На текущей неделе на польском военном полигоне в Новой Дембе, расположенном на юго-востоке страны, одновременно проводятся два бригадных тактических учения.

В первом из них, имеющем наименование «Лампарт-19», принимают участие подразделения 1-й танковой бригады из Весолы ивновь формируемой 18-й механизированной дивизии. Для отработки боевых задач создана батальонная тактическая группа, в состав которой от 1-й тбр вошли танковый батальон, имеющий на вооружении танки «Леопард-2А4» и «Леопард-2А5», разведывательная и инженерная роты, подразделения батальона управления, тыла и ПВО. От 18-й мд в мероприятии участвуют механизированная рота из формируемого в Замости нового батальона 19-й механизированной бригады, а также подразделения 16-го инженерного батальона 21-й горно-пехотной бригады.

Учения «Лампарт-19» в Польше. Источник: www.belvpo.com

Учение «Лампарт-19» завершает осенний цикл боевой подготовки 1-й тбр на Ново-Дембском полигоне. Его целью является проверка и оценка штаба тактической группы по организации, планированию и управлению подразделениями в ходе боевых действий.

Стоит отметить, что это второй этап учения «Лампарт-19» в текущем году. На первом этапе в марте-апреле обучались подразделения 21-й горно-пехотной бригады, которые с 1 января 2020 года войдут в состав сил немедленного реагирования НАТО.

Если проведение мероприятий боевой подготовки на Ново-Дембском полигоне для воинских формирований 18-й мд является достаточно ординарным событием, то присутствие здесь подразделений других дивизий отмечается довольно редко.

В этом плане представляет интерес начавшееся 21 ноября учение 17-й механизированной бригады из Мендзыжеча под наименованием «Гепард-19». Это соединение, дислоцирующееся в западной части Польши, имеет в своем распоряжении несколько полигонов, на которых проводятся мероприятия боевой подготовки 11-й бронекавалерийской дивизии, в которую она входит.

Учения «Лампарт-19» в Польше. Источник: www.belvpo.com

Однако вечером 21 ноября в рамках учения «Гепард-19» в пункте постоянной дислокации 17-й мбр была сформирована батальонная тактическая группа в составе 1-го мотопехотного батальона, подразделений 7-го артиллерийского дивизиона и дивизиона ПВО, которая получила приказ совершить 700-км марш в ночных условиях на Ново-Дембский полигон.

Учения «Лампарт-19» в Польше. Источник: www.belvpo.com

Выполнение такого рода задач польскими сухопутными войсками отрабатывается достаточно редко, а может быть, и впервые. Очевидно, что такое под силу только подразделениям, оснащенным колесными боевыми машинами «Росомаха» и самоходными гаубицами «Дана».

Учения «Лампарт-19» в Польше. Источник: www.belvpo.com

Тактическая группа 17-й мбр выполнила поставленную задачу в течение 14 часов, заняв район для проведения учения 22 ноября.

Учения «Лампарт-19» в Польше. Источник: www.belvpo.com

О необычности и важности учения «Гепард-19» говорит то, что за его проведением на Ново-Дембском полигоне следит лично командир 11-й бркд генерал дивизии Станислав Чоснек. Кроме того, для наблюдения за учением приглашены представители 15-й мбр Румынии, с которой 17-я мбр Польши тесно сотрудничает.

Учения «Лампарт-19» в Польше. Источник: www.belvpo.com

В дальнейшем в ходе мероприятия подразделения 17-й мбр на полигоне отработают вопросы организации и ведения различных видов боевых действий, которые, по заявлениям военного руководства Польши, будут отличаться динамичностью смены обстановки.

Учения «Лампарт-19» в Польше. Источник: www.belvpo.com

Помимо подразделений 1-й тбр и 17-й мбр на Ново-Дембском полигоне также находятся подразделения 5-й бригады территориальной обороны из Цеханува. Они отрабатывают задачи по обеспечению выдвижения и развертывания подразделений в районы боевых действий, охране важных объектов.

Учитывая непрерывное задействование Ожишского полигона в северо-восточной части Польши для проведения боевой подготовки подразделений Войска Польского совместно с многонациональной боевой тактической группой НАТО, следует констатировать, что военное руководство страны стремиться максимально нарастить количество учений в сопредельных с Российской Федерацией и Республикой Беларусь районах.

Значительное увеличение интенсивности мероприятий оперативной и боевой подготовки не только польских вооруженных сил, но и проводимых под командованием НАТО, в восточной части страны, очевидно, и в дальнейшем будет способствовать нарастанию напряженности в регионе.

Николай Крылов