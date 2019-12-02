Новейший вариант КАЗ "Арена" уничтожает "Джавелины" США и "Спайки" Израиля

Источник изображения: Фото "Вестник Мордовии"

Разработанный в России "Конструкторским бюро машиностроения" (Коломна) новейший вариант комплекса активной защиты "Арена М" способен уничтожать ракеты комплексов "Джавелин" и "Спайк".

Эти ПТРК, изготавливаемые в США и Израиле, относятся к третьему поколению. Они представляли большую угрозу современной бронетехнике, так как атакуют в наиболее уязвимую часть любого современного танка - крышу.

Информация об этом обнародована в восьмой серии документального фильма "История русского танка", снятого студией "Крылья России" и продемонстрированного на телеканале "Звезда".

Представитель АО "НПК" "КБМ" Владимир Харькин, сообщил, что на поражающем боеприпасе имеются импульсные двигатели коррекции, которые разворачивают его в направлении цели.

Источник изображения: Фото "Вестник Мордовии"

Получается, что российские конструкторы смогли обеспечить настоящий прорыв в области технологий защиты - до них с этой задачей полностью не смогли справиться ни в одной стране мира. Имеющиеся зарубежные комплексы активной защиты могут только поражать ракеты и реактивные гранаты, подлетающие к бронетехнике по прямой траектории.

"Арена М" найдет применение на Т-72Б3, а также вероятно на Т-90М, Т-80БВМ и других образцах военной техники.

Лев Романов