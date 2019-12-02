В чем особенность арктического комплекса "Тор-М2ДТ"

В Печенгском районе Мурманской области заступил на боевое дежурство дивизион самоходных арктических зенитных ракетных комплексов "Тор-М2ДТ" отдельной мотострелковой бригады Северного флота.

Он поступил на вооружение береговых войск СФ в прошлом году, а в течение последних трех месяцев нес в Арктике опытное дежурство, обеспечивал в этом заполярном регионе контроль воздушного пространства и противовоздушную защиту важных военных и промышленных объектов. Но прежде солдаты и офицеры дивизиона прошли полный курс подготовки в учебном центре и выполнили боевые пуски из "Тора" на полигоне в Астраханской области. В июле нынешнего года состоялись и первые стрельбы в Арктике - их организовали на архипелаге Новая Земля. Что касается широкой публики, то с "морозоустойчивым" вариантом "Тора" она познакомилась еще два с половиной года назад - зенитный ракетный комплекс тогда впервые проехал по Красной площади на Параде Победы 9 Мая.

Понятно, что в арктических "Торах" используют особые хладоустойчивые горюче-смазочные материалы, сохраняющие свои качества даже при 50-градусном морозе. Двухзвенный гусеничный транспортер "Витязь", на котором установлена "зенитка" - уникальная, единственная в мире машина, способная не просто преодолевать в Арктике бездорожье, ледяные торосы и трещины, но даже плавать в студеных водах Ледовитого океана.

Вообще арктический "Тор" по многим параметрам отвечает слову "уникальный". К примеру, он может одновременно вести стрельбу по четырем воздушным целям, атакующим охраняемый объект с различных направлений. В этой ситуации вычислительные системы комплекса классифицируют средства нападения по степени их опасности и минимальному времени подлета. Информация поступает к оператору, и тот принимает решение на применение оружия. Кроме того, выпущенная "Тором" ракета рассчитывает оптимальное время самоподрыва. Это необходимо для гарантированного уничтожения объекта атаки многочисленными осколками.

Комплекс может работать как в ручном, так и автоматическом режиме, самостоятельно контролируя воздушное пространство и уничтожать воздушные цели, не опознанные системой "свой - чужой". Вертикально стартующие зенитные ракеты "Тора" - всего их в каждом комплексе 16 штук - на дальности от 1 до 15 километров и высоте от нескольких метров до 10 километров одновременно достанут четыре вражеских объекта, летящие со скоростью до 700 метров в секунду. В полевых условиях без дозаправки топливом системы электропитания "Тор" готов нести боевое дежурство 46 часов. В его экипаже всего три человека.

Юрий Гаврилов