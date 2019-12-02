Войти
Российская газета

В чем особенность арктического комплекса "Тор-М2ДТ"

667
0
+1
Источник изображения: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

В Печенгском районе Мурманской области заступил на боевое дежурство дивизион самоходных арктических зенитных ракетных комплексов "Тор-М2ДТ" отдельной мотострелковой бригады Северного флота.

Он поступил на вооружение береговых войск СФ в прошлом году, а в течение последних трех месяцев нес в Арктике опытное дежурство, обеспечивал в этом заполярном регионе контроль воздушного пространства и противовоздушную защиту важных военных и промышленных объектов. Но прежде солдаты и офицеры дивизиона прошли полный курс подготовки в учебном центре и выполнили боевые пуски из "Тора" на полигоне в Астраханской области. В июле нынешнего года состоялись и первые стрельбы в Арктике - их организовали на архипелаге Новая Земля. Что касается широкой публики, то с "морозоустойчивым" вариантом "Тора" она познакомилась еще два с половиной года назад - зенитный ракетный комплекс тогда впервые проехал по Красной площади на Параде Победы 9 Мая.

Понятно, что в арктических "Торах" используют особые хладоустойчивые горюче-смазочные материалы, сохраняющие свои качества даже при 50-градусном морозе. Двухзвенный гусеничный транспортер "Витязь", на котором установлена "зенитка" - уникальная, единственная в мире машина, способная не просто преодолевать в Арктике бездорожье, ледяные торосы и трещины, но даже плавать в студеных водах Ледовитого океана.

Вообще арктический "Тор" по многим параметрам отвечает слову "уникальный". К примеру, он может одновременно вести стрельбу по четырем воздушным целям, атакующим охраняемый объект с различных направлений. В этой ситуации вычислительные системы комплекса классифицируют средства нападения по степени их опасности и минимальному времени подлета. Информация поступает к оператору, и тот принимает решение на применение оружия. Кроме того, выпущенная "Тором" ракета рассчитывает оптимальное время самоподрыва. Это необходимо для гарантированного уничтожения объекта атаки многочисленными осколками.

Комплекс может работать как в ручном, так и автоматическом режиме, самостоятельно контролируя воздушное пространство и уничтожать воздушные цели, не опознанные системой "свой - чужой". Вертикально стартующие зенитные ракеты "Тора" - всего их в каждом комплексе 16 штук - на дальности от 1 до 15 километров и высоте от нескольких метров до 10 километров одновременно достанут четыре вражеских объекта, летящие со скоростью до 700 метров в секунду. В полевых условиях без дозаправки топливом системы электропитания "Тор" готов нести боевое дежурство 46 часов. В его экипаже всего три человека.


Юрий Гаврилов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Tор-М2
НИТКА
Проекты
Арктика
СФ
Тор ЗРК
Похожие новости
17.09.2019
Новая система С-500 готова к массовому выпуску
19.07.2019
Видео: Арктический "Тор" впервые открыл огонь на Новой Земле
13.06.2019
Минобороны завершает комплектование Северного флота арктическими "Торами"
19.12.2018
РФ проведёт в Арктике стратегическое учение
01.09.2017
В Минобороны России прошла пресс-конференция, посвященная итогам форума "Армия-2017"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 02.12 16:32
  • 2
У российских подлодок нашли критические проблемы
  • 02.12 16:28
  • 1
Полеты в космос оказались безопаснее жизни в России
  • 02.12 16:26
  • 2
В Белоруссии захотели F-16 и раскритиковали "кушающие" доллары Су-30СМ
  • 02.12 16:06
  • 26
Магистраль из советского прошлого
  • 02.12 16:00
  • 45
"Армате" добавили целей
  • 02.12 15:41
  • 86
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами
  • 02.12 15:20
  • 4
Россия запустила ракету "Тополь" по цели в Казахстане
  • 02.12 14:23
  • 1
Старый "лебедь" с новыми перьями. На что способен ракетоносец Ту-160М
  • 02.12 14:16
  • 1
В Китае назвали "затаившуюся" ядерную державу
  • 02.12 14:11
  • 1
Новые бомбардировщики: Россия гонится за США
  • 02.12 13:24
  • 5
На Украине успешно испытали "уничтожителя" Крымского моста
  • 02.12 13:21
  • 2
Раскрыт секрет самого быстрого самолета в истории
  • 02.12 12:48
  • 2
В "Роскосмосе" объяснили разницу в зарплате Рогозина и главы NASA
  • 02.12 12:44
  • 2
Северное ПКБ закончило эскизное проектирование "Супер-Горшкова"
  • 02.12 12:34
  • 22
Нужны ли России новые авианосцы