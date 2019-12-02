Боевики организовали контрнаступление в Идлибе, под угрозой аэродром Абу-Духур

Источник изображения: topwar.ru

Из Сирии поступают сообщения об ожесточённых боях на юго-востоке провинции Идлиб. Боевики, которые сосредоточены в Идлибе, предприняли попытку масштабного контрнаступления на позиции сирийских правительственных сил в районе военного аэродрома Абу-Духур.

Несколькими днями ранее террористы группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" (бывшая "Джебхат ан-Нусра" - запрещена в России) потеряли десятки квадратных километров территории в результате наступления САА. В ходе этого наступления сирийская армия задействовала подразделения спецназа, ранее называвшиеся "Tiger Force". Отряды генерала Сухейля аль-Хасана нанесли ощутимое поражение боевикам, собираясь развить успех и продвинуться вглубь территории провинции. Но боевики перебросили на это направление дополнительные силы, и продвижении САА было ими остановлено.

Сегодня стало известно, что террористы контратаковали силы сирийской правительственной армии в районе Абу-Духура и нескольких населённых пунктов на юго-востоке Идлиба. Сообщается о применении противотанковых ракетных комплексов, миномётов, гранатомётов и других вооружений.

Основной задачей боевиков является взятие под свой контроль ранее потерянных территорий, включая ключевой по важности пункт – военный аэродром.

Источник изображения: topwar.ru

Террористы понимают, что если САА окончательно закрепится в Абу-Духуре, то сможет перебросить сюда свои средства авиации, что приведёт к учащению её использования в этом районе.

Возникла прямая опасность для САА потерять аэродром, если не остановить террористов. Именно поэтому сирийские войска используют все возможности, чтобы не попрощаться с важным объектом. В противном случае это не только обнулит все успехи последних нескольких дней, но и создаст опасность расширения зоны влияния "Хайят Тахрир аш-Шам"* в Идлибе.