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Российская газета

В Мордовии поставили на боевое дежурство новую РЛС "Контейнер"

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Источник изображения: Минобороны РФ

Сегодня под мордовским городом Ковылкино, где базируется 590-й отдельный радиотехнический узел ВКС России, заступила на боевое дежурство первая в стране радиолокационная станция загоризонтного обнаружения "Контейнер". С ее помощью наши военные будут круглосуточно вести дальнюю радиолокационную разведку на западном и южном стратегических направлениях.

Вот как объяснил возможности этой РЛС командующий 1-й армией ПВО-ПРО Андрей Демин: "Теперь мы наблюдаем возможные удары противника от нескольких сотен до 2 тысяч километров до госграницы в режиме реального времени". По словам генерала, станция, в частности, будет видеть взлет палубной авиации в акваториях Балтийского, Черного и Средиземного морей. Локатор также сможет засечь взлет тактической авиации, массовый пуск крылатых ракет или даже единичные пуски гиперзвуковых боеприпасов. "Ранее мы такой информации не имели, эффективность предупреждения о начале воздушного нападения была гораздо меньше", - отметил командующий.

На полноценное дежурство "Конетейнер" заступил после года опытно-боевой эксплуатации. За это время специалисты не только проверили работоспособность всех систем и агрегатов станции, но и нарастили возможности новой РЛС. Ранее о необходимости ввода в строй подобных объектов говорил министр обороны РФ Сергей Шойгу. На одном из селекторных совещаний он так высказался об РЛС в Мордовии: "Мы все прекрасно понимаем, что подобного рода узел и подобного рода станция позволяют расширить наши горизонты контроля и наблюдения за обстановкой на западном направлении". Столь пристальное внимание министра к "Контейнеру", в общем-то, понятно - ведь речь идет о совершенствовании национальной системы разведки и предупреждения о воздушно-космическом нападении. То есть о возможности с помощью современной техники быстро засекать и правильно определять координаты аэродинамических целей всех типов: от самолетов с вертолетами до беспилотников и крылатых ракет.

Почему такие станции называют загоризонтными и в чем их преимущество? В основе работы РЛС данного типа лежит излучение электромагнитной энергии в ионосферу. По словам главного конструктора "Контейнера" Валентина Стрелкина , сигнал локатора направлен вверх, он отражается от ионосферы, как от зеркала, и, таким образом, на экране становится видно всё, что происходит за горизонтом. Стоит этот проект по сравнению с аналогичными РЛС на Западе примерно вдвое меньше. Но главное, что с постановкой "Контейнера" на боевое дежурство Воздушно-космические силы России получили средство контроля за любыми пусками ракет. Их старт обнаружат со спутников, а координаты целей во время их полета будут выдавать загоризонтные станции. Известно, что в ближайшие годы в России планируют развернуть целую сеть подобных станций.


Юрий Гаврилов

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Страны
Россия
Продукция
29Б6 Контейнер
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