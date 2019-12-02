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Интерфакс-АВН

Командующий ВДВ открыл в Новороссийске учебно-тренировочный центр имени Героя России Родионова

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Генерал-полковник Андрей Сердюков.
Генерал-полковник Андрей Сердюков.
Источник изображения: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости

Москва. 1 декабря. ИНТЕРФАКС - Командующий Воздушно-десантными войсками генерал полковник Андрей Сердюков открыл новый учебно-тренировочный комплекс для десантников в Новороссийске, сообщает Минобороны России.

"В ходе рабочей поездки в войска в преддверии начала учебного года командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков открыл для десантников Новороссийского гвардейского десантно-штурмового соединения (горного) учебно-тренировочный комплекс с плавательным комплексом "Атлант", - сказали в Минобороны.

Командующий заявил, что новый спортивно-тренировочный комплекс "Атлант" имени Героя Российской Федерации майора Евгения Родионова станет центром спортивной жизни не только для десантников из Новороссийска, но и всех обучаемых на базе горного соединения ВДВ.

"Сегодня пятый по счету уникальный тренировочный комплекс в соединении, разработанный специально по типовому проекту для наших военнослужащих, сдан в эксплуатацию. Он будет использоваться и членами семей военнослужащих. Эта забота со стороны министерства обороны направлена не только на повышение уровня физической подготовленности военнослужащих, но и для обеспечения качества жизни и быта наших семей" - сказал Сердюков, чьи слова приводит Минобороны.

Командующий ВДВ поблагодарил за качественное возведение спортивного комплекса. Всего в 2019 году в интересах Воздушно-десантных войск возведено 169 объектов учебно-материальной базы.

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