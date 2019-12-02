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Российская газета

В США оценили уникальный советский супер-танк для ядерной войны

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Источник изображения: Serguei S. Dukachev / wikimedia.org

Американские СМИ заинтересовались разработанным в СССР в конце 1950-х годов танком, предназначенным для ведения боевых действий во время ядерной войны.

Как пишет The National Interest, речь идет о машине, известной под названием Объект 279. Автор публикации обращает внимание на две наиболее заметные особенности 60-тонного советского танка. Во-первых, это острый, блюдцеобразный корпус, предназначенный для защиты машины и экипажа из четырех человек в том числе и от мощной взрывной волны при ядерном ударе. А во-вторых - четыре огромные гусеницы, благодаря которым танк должен был преодолевать труднопроходимые участки. При этом машину приводил в движение двигатель мощностью 1000 лошадиных сил.

Издание видит в такой конструкции не только плюсы, но и минусы. В частности, предполагается, что в случае необходимости затруднительно было бы отремонтировать две внутренние гусеницы и сложную коробку передач Объекта 279. А вот вооружение и бронирование машины автора материала впечатлило.

"Объект 279 имел серьезную броню - 269 миллиметров в самой толстой точке корпуса, что значительно больше, чем у гораздо более распространенного Т-72, ​который поступил на вооружение в 1970-х годах", - пишет американское издание. Также The National Interest обращает внимание на имевшиеся на вооружении танка 130-миллиметровую нарезную пушку и 14,5-миллиметровый пулемет.

Но, как отмечает американское издание, классические тяжелые танки утратили актуальность уже к середине 1950-х годов. Более полезными оказались быстрые, маневренные и надежные танки с новыми мощными пушками. К тому же на вооружение уже начали поступать управляемые ракеты, способные пробивать толстую броню. В результате Объект 279 так и не поступил в массовое производство.

"Но по иронии судьбы сегодняшние основные боевые танки, которые когда-то были средними танками, стали тяжелее", - пишет The National Interest.


Руслан Мельников

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Страны
Россия
США
Продукция
Т-72
Проекты
Ядерный щит
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