Ключ к Арктике: в США отреагировали на пуск "Кинжала" в Заполярье

Американские СМИ, что истребители МиГ-31, вооруженные "Кинжалами", позволят России контролировать Арктику.

Издание Military Watch отреагировало на испытания крылатой гиперзвуковой ракеты "Кинжал" в экстремальных условиях Арктики.

Напомним, информация об учебных стрельбах появилась в СМИ 30 ноября. Истребитель-перехватчик МиГ-31К успешно поразил цель на полигоне Пембой в Коми.

По мнению американского журналиста, "Кинжал" является ключом к российскому контролю арктического региона.

Автор подчеркивает, что ракета способна уклоняться от всех существующих систем ПВО. Ее дальность достигает 2000 километров. А если учесть, что продолжительность полета самого перехватчика - около 3000 километров, то, значит, российские военные смогут поражать цели на расстоянии 5000 километров от своих авиабаз.

Это будет играть важнее значение для доминирования России в Арктике. В случае начала конфликта здесь американские базы, и авианосцы могут подвергнуться ударам.

Олег Корякин