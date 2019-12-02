Россия стала председателем ОДКБ

Владимир Путин предложил союзникам общее долгосрочное военное планирование

Сессия Совета коллективной безопасности Организации Договора коллективной безопасности - ОДКБ под лозунгом "Оборона, дружба, крепость, братство", что также соответствует аббревиатуре ОДКБ, прошла в киргизской столице Бишкеке. 28 ноября на международной встрече в государственной резиденции "Ала-Арча" присутствовали лидеры России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, премьер-министр Армении, обсудившие в узком кругу, а затем и на расширенном заседании, проблемы международной, региональной безопасности и ситуацию в зоне ответственности ОДКБ. Совет является высшим органом организации, рассматривающий наиболее важные и проблемные темы, и в повестку дня были включены вопросы укрепления таджикско-афганской границы, взаимодействия с ООН по реализации глобальной контртеррористической стратегии, координации внешнеполитической деятельности стран ОДКБ и развития военного потенциала организации.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, хозяин саммита, в своем выступлении подчеркнул, что прекращение действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности, неясные перспективы Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений вносят неопределенность в существующие механизмы контроля над вооружениями.

На сессии были отмечены усилия Российской Федерации, направленные на обеспечение стабильности и безопасности как Евразийского региона, так и всего мира в целом.

Ярким свидетельством стало командно-штабное учение Вооруженных сил РФ "Центр-2019". Активная фаза учений с применением самой современной техники показала способность осуществлять защиту внешних рубежей стран-членов ОДКБ. В ходе проведения тактико-специального учения "Гром" оценивалась способность вооруженных сил решать задачи в вооруженном конфликте и ядерной войне. Учения "Эшелон", "Взаимодействие", "Нерушимое братство", проводимые в рамках организации, свидетельствуют о повышении оборонного потенциала ОДКБ. Военное сотрудничество также направлено на борьбу с незаконным оборотом наркотиков. На саммите в связи с нападением на таджикскую погранзаставу в начале месяца особое внимание уделялось мероприятиям по укреплению таджикско-афганской границы в целях пресечения проникновения террористических групп и контрабанды наркотиков из Афганистана.

Президент Киргизии подчеркнул личный вклад президента России Владимира Путина в обеспечение безопасности и стабильности на пространстве ОДКБ.

Глава российского государства предложил краткосрочное ежегодное обсуждение военного сотрудничества заменить долгосрочным планированием и на следующей встрече в России утвердить стратегический совместный документ.

Лидер РФ отметил, что необходимо активизировать деятельность Центра кризисного реагирования ОДКБ, в том числе по обмену оперативными сведениями. Москва намерена инициировать составление новой антинаркотической стратегии ОДКБ.

Владимир Путин заявил, что Россия будет содействовать расширению круга друзей организации за счет развития сотрудничества со всеми заинтересованными государствами и международными объединениями, возможно участие в качестве наблюдателей или партнеров ОДКБ.

РФ будет возглавлять ОДКБ в год 75-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне и Владимир Путин пригласил коллег на празднование этой знаменательной даты. Президент России сказал: "Ждем лидеров государств-членов организации на торжествах в Москве 9 мая 2020 года и признательны за поддержку идеи о том, чтобы военные контингенты всех стран ОДКБ приняли участие в Параде Победы на Красной площади".

По итогам саммита был подписан ряд соглашений и первыми лицами утвержден План по реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН. На Генеральной ассамблее ООН в июле текущего года была принята резолюция о сотрудничестве между ООН и ОДКБ.

В преддверии саммита 27 ноября состоялось совместное заседание Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ, на котором произошла частичная смена председательства в ОДКБ - министр иностранных дел, начальник Генштаба ВС Киргизской Республики, секретарь Совбеза КР вручили России факелы, символизирующие переход руководящего статуса в организации. На следующий день председательство в ОДКБ передал президент Киргизии и поздравил Владимира Путина с этим событием.

Генеральным секретарем организации на три ближайших года в соответствии с Уставом утвержден представитель Белоруссии генерал-лейтенант Станислав Зась, назначение происходит на ротационной основе в соответствии с русским алфавитом – была Армения, досрочно отозвавшая Юрия Хачатурова и с 2018 года обязанности генсека исполнял генерал-полковник запаса Валерий Семериков, а с 1 января 2020 года к работе приступит белорусский представитель.

Ирина Дронина