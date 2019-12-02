Войти
Lenta.ru

Полеты в космос оказались безопаснее жизни в России

532
1
0
Олег Скрипочка
Олег Скрипочка.
Источник изображения: Валерий Мельников / РИА Новости

Риск смертности у космонавта существенно ниже, чем у среднестатистического живущего в России мужчины. К такому выводу в совместном докладе пришли специалисты трех российских профильных институтов, сообщает РИА Новости.

Сравнение проводили по стандартизированному коэффициенту смертности (standardized mortality ratio). Он рассчитывается из отношения наблюдаемых смертей от конкретной причины в конкретной группе к общему количеству смертей во всей популяции.

Среди прочих параметров исследовались и риски, связанные с последствиями полетов в космос. Как оказалось, вероятность смерти космонавта от болезней и травм на 40 процентов ниже, чем у остальных российских мужчин.

Ученые отметили, что о благоприятных последствиях полетов в космос говорить не следует. Наиболее вероятной причиной такой статистики они назвали тщательный отбор космонавтов по состоянию здоровья, а также постоянное комплексное медицинское обеспечения во время всей карьеры, которое значительно превосходит то, что получают остальные россияне.

Тенденцию в аналогичной работе, выполненной в прошлом году, подтвердили и американские ученые. Они попытались снизить значимость фактора более качественной медицинской помощи, сравнив смертность астронавтов с профессиональными спортсменами. В целом статистически достоверных различий не выявлено, но тем не менее риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний у космонавтов оказался заметно ниже.

Российское исследование проводили Научно-исследовательский институт медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова, Федеральный медицинский биофизический центр имени А.И. Бурназяна и Институт медико-биологических проблем РАН.

Ранее космонавт Сергей Рязанский объяснил, почему женщины в России летают в космос гораздо реже мужчин, хотя в США эта тенденция выражена слабее. По его словам, требования к работе больше подходят для мужчин, к тому же женщины подают в 200 раз меньше заявок.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Проекты
Медицина
Похожие новости
27.05.2019
Участники эксперимента SIRIUS виртуально сели на Луну
12.02.2019
СМИ: в Индии начали выбирать кандидатов для полета в космос
06.10.2015
Николай Никифоров: «Нам нужен долгосрочный национальный план восстановления лидерства в ИКТ-сфере»
29.07.2013
Чтобы было
06.03.2013
Глобальное будущее-2030
21.08.2008
ХАЛ поставит 3 вертолета "Дхрув" в Турцию
1 комментарий
№1
02.12.2019 16:28
А скоро правительство добьётся того, чтобы мужчины не жили на пенсии.
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 02.12 16:32
  • 2
У российских подлодок нашли критические проблемы
  • 02.12 16:28
  • 1
Полеты в космос оказались безопаснее жизни в России
  • 02.12 16:26
  • 2
В Белоруссии захотели F-16 и раскритиковали "кушающие" доллары Су-30СМ
  • 02.12 16:06
  • 26
Магистраль из советского прошлого
  • 02.12 16:00
  • 45
"Армате" добавили целей
  • 02.12 15:41
  • 86
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами
  • 02.12 15:20
  • 4
Россия запустила ракету "Тополь" по цели в Казахстане
  • 02.12 14:23
  • 1
Старый "лебедь" с новыми перьями. На что способен ракетоносец Ту-160М
  • 02.12 14:16
  • 1
В Китае назвали "затаившуюся" ядерную державу
  • 02.12 14:11
  • 1
Новые бомбардировщики: Россия гонится за США
  • 02.12 13:24
  • 5
На Украине успешно испытали "уничтожителя" Крымского моста
  • 02.12 13:21
  • 2
Раскрыт секрет самого быстрого самолета в истории
  • 02.12 12:48
  • 2
В "Роскосмосе" объяснили разницу в зарплате Рогозина и главы NASA
  • 02.12 12:44
  • 2
Северное ПКБ закончило эскизное проектирование "Супер-Горшкова"
  • 02.12 12:34
  • 22
Нужны ли России новые авианосцы