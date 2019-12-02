"Контейнер", обнаруживающий "стелсы", заступил на боевое дежурство в Мордовии

Источник изображения: Фото "Вестник Мордовии"
В Мордовии на боевое дежурство заступила радиолокационная станция загоризонтного обнаружения "Контейнер". Об этом сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федераци.
Это первый в стране образец данного изделия, он приняло участие в госиспытаниях.
Радар находился на опытно-боевом дежурстве с начала декабря прошлого года. Он способен одновременно отслеживать перемещение воздушных целей на расстоянии более 2000 км от нашей госграницы.
Источник изображения: Фото "Вестник Мордовии"
"Контейнер" может "видеть" массовый взлет самолетов и крылатых ракет, определять траекторные параметры отдельных целей, в том числе тактической и стратегической авиации, а также гиперзвуковых целей.
Источник изображения: Фото "Вестник Мордовии"
Причем, выполненные по технологии "стелс" летательные аппараты для РЛС "Контейнер "невидимками" не являются.