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Вестник Мордовии

"Контейнер", обнаруживающий "стелсы", заступил на боевое дежурство в Мордовии

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Источник изображения: Фото "Вестник Мордовии"

В Мордовии на боевое дежурство заступила радиолокационная станция загоризонтного обнаружения "Контейнер". Об этом сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федераци.

Это первый в стране образец данного изделия, он приняло участие в госиспытаниях.

Радар находился на опытно-боевом дежурстве с начала декабря прошлого года. Он способен одновременно отслеживать перемещение воздушных целей на расстоянии более 2000 км от нашей госграницы.

Источник изображения: Фото "Вестник Мордовии"

"Контейнер" может "видеть" массовый взлет самолетов и крылатых ракет, определять траекторные параметры отдельных целей, в том числе тактической и стратегической авиации, а также гиперзвуковых целей.

Источник изображения: Фото "Вестник Мордовии"

Причем, выполненные по технологии "стелс" летательные аппараты для РЛС "Контейнер "невидимками" не являются.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
29Б6 Контейнер
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
ГЗЛА
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