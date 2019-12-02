Фрегат "Адмирал Касатонов" ракетой "Калибр" поразил наземную мишень

Новейший фрегат "Адмирал флота Касатонов" успешно поразил наземную цель крылатой ракетой "Калибр" из акватории Белого моря. Мишенная позиция располагалась на боевом поле Чижа в Архангельской области.

Об этом сообщила пресс-служба Северного флота. Первый серийный фрегат проекта 22350 проходит очередной этап заводских испытаний. "РГ" уже писала о том, что чуть раньше "Адмирал Касатонов" отработал взаимодействие с авиацией - самолетами Су-24, вертолетами Ка-27 и Ка-31 объединения Военно-воздушных сил и Противовоздушной обороны Северного флота. Вертолетчики несколько раз садились с взлетали с палубы корабля.

Фрегаты проекта 22350 - многофункциональные боевые корабли. Они способны эффективно бороться с надводными, воздушными и подводными объектами противника. Кроме того, в состоянии наносить удары по наземным и береговым объектам на расстояние свыше полутора километров.

Светлана Цыганкова