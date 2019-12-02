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Российская газета

Фрегат "Адмирал Касатонов" ракетой "Калибр" поразил наземную мишень

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Источник изображения: Пресс-служба "Северной верфи"

Новейший фрегат "Адмирал флота Касатонов" успешно поразил наземную цель крылатой ракетой "Калибр" из акватории Белого моря. Мишенная позиция располагалась на боевом поле Чижа в Архангельской области.

Об этом сообщила пресс-служба Северного флота. Первый серийный фрегат проекта 22350 проходит очередной этап заводских испытаний. "РГ" уже писала о том, что чуть раньше "Адмирал Касатонов" отработал взаимодействие с авиацией - самолетами Су-24, вертолетами Ка-27 и Ка-31 объединения Военно-воздушных сил и Противовоздушной обороны Северного флота. Вертолетчики несколько раз садились с взлетали с палубы корабля.

Фрегаты проекта 22350 - многофункциональные боевые корабли. Они способны эффективно бороться с надводными, воздушными и подводными объектами противника. Кроме того, в состоянии наносить удары по наземным и береговым объектам на расстояние свыше полутора километров.


Светлана Цыганкова

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  • В новости упоминаются
Продукция
Ка-27
Ка-31
Су-24
Проекты
22350
Калибр КР
СФ
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