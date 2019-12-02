"Рособоронэкспорт" оценил интерес стран к стрелковому оружию из России

КЛИМОВСК (Московская обл.), 29 ноя – РИА Новости. "Рособоронэкспорт" (входит в Ростех) с 2017 года вручил коммерческие предложения по продаже гражданского стрелкового оружия на сумму более 10 миллиардов рублей, сообщил журналистам заместитель генерального директора компании Игорь Севастьянов.

"За 2017-2019 годы в результате проведенной нами работы получены заявки от инозаказчиков. Вручены коммерческие предложения с учетом проводимых тендеров на сумму более 10 миллиардов рублей, в настоящее время подписан ряд контрактов, некоторые из которых исполнены", - сказал Севастьянов.

Он отметил, что есть негативное влияние санкций на этот рынок. "В этих условиях принимаются меры, озвученные руководством страны и госкорпорации "Ростех", - пояснил замгендиректора компании.

Севастьянов напомнил, что в 2018 и 2019 годах компанией был разработан собственный каталог по тематике гражданского и служебного оружия. "Около 64 силовых структур стран-инозаказчиков хотят и думают о том, как приобрести гражданское служебное оружие", - заявил он.