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РИА Новости

МИД РФ: НАТО втягивает в действия в Арктике внерегиональные страны

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Посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов
Посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов.
Источник изображения: © РИА Новости / Нина Зотина

МОСКВА, 29 ноября/ Радио Sputnik. НАТО своей военной активностью в Арктике втягивает в эту деятельность и усугубляет военно-политическую напряженность. Об этом в интервью агентству РИА Новости заявил посол по особым поручениям МИД России по вопросам международного сотрудничества в Арктике Николай Корчунов.

"Все более заметной тенденцией, вызывающей военно-политическую напряженность, становится интернационализация военной активности в Арктике, усугубляющаяся участившимися действиями в регионе сил НАТО", – сказал Корчунов.

Он отметил, что в эту активность альянс втягивает "внерегиональные и не присоединившиеся к военным союзам государства". По его словам, даже далекие от Арктики страны, в частности, Франция и Англия, стали включать Арктику в сферу своей военной деятельности.

Ранее радио Sputnik сообщало, что Запад подогревает битву за Арктику.

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
Франция
Проекты
NATO
Арктика
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