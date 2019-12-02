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РИА Новости

"Вы мертвы". Винтовка СВДК вызвала восторг у американских СМИ

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Военнослужащий стреляет из снайперской винтовки Драгунова
Военнослужащий стреляет из снайперской винтовки Драгунова.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Тимкив

МОСКВА, 30 ноября/ Радио Sputnik. Американский журнал National Interest опубликовал статью о российской крупнокалиберной снайперской винтовке Драгунова (СВДК) с восторженным заголовком "Вы мертвы: российская снайперская винтовка пройдет сквозь бронежилет", передает телеканал "Царьград" со ссылкой на публикацию издания.

По словам автора статьи, СВДК представляет собой смертоносное оружие – на вооружении НАТО сегодня нет ничего подобного.

Как сообщает американское издание, снайперская винтовка была разработана еще в 1957-1963 годах группой под руководством Евгения Драгунова на основе уже имеющейся на вооружении в российской армии СВД. Усовершенствованная версия применяет крупнокалиберный патрон 9,3 на 64 мм 7Н33. Речь идет о военном варианте старого охотничьего патрона 9,3 на 64 мм Бреннеке.

"Он выпускает пулю в 254 грамма со стальным сердечником со скоростью 2526 футов в секунду. Штатным прицелом винтовки служит оптический прицел 1П70 "Гиперон", – пишет National Interest.

Как сообщает автор статьи, российское оружие пробивает броню на расстоянии до 600 метров.

Ранее в эфире радио Sputnik эксперт по оружию оценил снайперскую винтовку ORSIS Т-5000.

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Страны
Россия
США
Продукция
СВД
Система поражения "Ратник"
Компании
Промтехнологии ГК
Проекты
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