"Вы мертвы". Винтовка СВДК вызвала восторг у американских СМИ

МОСКВА, 30 ноября/ Радио Sputnik. Американский журнал National Interest опубликовал статью о российской крупнокалиберной снайперской винтовке Драгунова (СВДК) с восторженным заголовком "Вы мертвы: российская снайперская винтовка пройдет сквозь бронежилет", передает телеканал "Царьград" со ссылкой на публикацию издания.

По словам автора статьи, СВДК представляет собой смертоносное оружие – на вооружении НАТО сегодня нет ничего подобного.

Как сообщает американское издание, снайперская винтовка была разработана еще в 1957-1963 годах группой под руководством Евгения Драгунова на основе уже имеющейся на вооружении в российской армии СВД. Усовершенствованная версия применяет крупнокалиберный патрон 9,3 на 64 мм 7Н33. Речь идет о военном варианте старого охотничьего патрона 9,3 на 64 мм Бреннеке.

"Он выпускает пулю в 254 грамма со стальным сердечником со скоростью 2526 футов в секунду. Штатным прицелом винтовки служит оптический прицел 1П70 "Гиперон", – пишет National Interest.

Как сообщает автор статьи, российское оружие пробивает броню на расстоянии до 600 метров.

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