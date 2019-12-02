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ТАСС

Фрегат "Адмирал Касатонов" выполнил стрельбу крылатой ракетой "Калибр" по наземной цели

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Фрегат "Адмирал Касатонов"
Фрегат "Адмирал Касатонов".
Источник изображения: Фото Минобороны РФ

Ракету запустили из акватории Белого моря

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Первый серийный фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов" поразил наземную цель на поле Чижа в Архангельской области крылатой ракетой "Калибр", запущенной из акватории Белого моря. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Северного флота, распространенном в воскресенье.

"Экипаж фрегата поразил крылатой ракетой "Калибр" мишенную позицию, расположенную на боевом поле Чижа в Архангельской области", - говорится в сообщении.

Стрельба была выполнена в рамках очередного этапа заводских ходовых испытаний.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
22350
Калибр КР
СФ
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