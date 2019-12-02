Специалисты начали сборку космического "грузовика" "Прогресс МС-13" с ракетой "Союз"

Москва. 1 декабря. ИНТЕРФАКС - Транспортный грузовой корабль (ТГК) "Прогресс МС-13" отправлен на общую сборку на космодроме Байконур, сообщает ракетно-космическая корпорация "Энергия".

"В воскресенье специалисты РКК "Энергия" и профильных предприятий выполнили транспортировку космической головной части с ТГК "Прогресс МС-13" в монтажно-испытательный корпус ракеты-носителя на площадку 31 для общей сборки ракеты космического назначения", - сказали в "Энергии".

В корпорации напомнили, что пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с ТГК "Прогресс МС-13" запланирован на 6 декабря. Корабль доставит на Международную космическую станцию (МКС) запасы топлива системы дозаправки и 1 тыс. 350 кг оборудования и грузов для работы и жизнеобеспечения экипажа 59/60/61 основных экспедиций.

Изначально старт "Прогресса" был назначен на 1 декабря. Он должен стать третьим космическим грузовиком, запущенным к МКС в 2019 году. Пуск состоится с площадки 31 "Байконура".

В минувший понедельник "Роскосмос" сообщил о выявленных при проверке корабля неполадках бортового кабеля. По данным госкорпорации, замечания были устранены, однако старт корабля пришлось перенести на 12:34 мск 6 декабря.