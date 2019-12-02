В Мордовии на дежурство встал радар-охотник за самолетами "стелс"

В мордовском селе Ковылкино на боевое дежурство заступила загоризонтная радиолокационная станция "Контейнер". Радар способен обнаружить массовый взлет авиации и крылатых ракет за две тысячи километров от российской границы.

Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, новейшая станция РЛС находилась на опытно-боевом дежурстве с 1 декабря прошлого года. Радар также способен определять траектории полета отдельных целей, в том числе самолетов тактической и стратегической авиации, а также гиперзвуковых летательных аппаратов.

Кроме того, в военном ведомстве отметили, что бомбардировщики и истребители, выполненные по технологии "стелс" для снижения радиолокационной заметности, для новой РЛС типа "Контейнер" не являются "невидимками".

Отметим, что загоризонтные РЛС типа "Подсолнух" также развернуты в Южном военном округе.

Николай Грищенко