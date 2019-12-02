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WarSpot

Готов проект "Супер-Горшкова"

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Источник изображения: warspot.ru

Россия намерена нарастить возможности своего военно-морского флота. Вчера, 30 ноября, портал flotprom.ru сообщил о том, что Северное проектно-конструкторское бюро (ПКБ) завершило эскизное проектирование корабля проекта 22350М.

Крупнейшими кораблями, построенными в России, являются фрегаты проекта 22350. Уже много лет на базе этих кораблей планируется создание новых боевых единиц, которые будут лучше вооружены и смогут представлять ВМФ РФ в океанской зоне.

Один из ранних вариантов облика фрегата проекта 22350М

Источник изображения: flotprom.ru

В марте текущего года стало известно, что Северное ПКБ приступило к разработке конструкторской документации на модернизированные фрегаты проекта 22350. Неофициально перспективные корабли окрестили "Супер-Горшковыми" по названию первого фрегата проекта 22350 "Адмирал флота Советского Союза Горшков".

Вчера стало известно, что эскизное проектирование корабля проекта 22350М завершено. До конца года планируется провести приёмку работы со стороны профильной комиссии. Как сообщает портал flotprom.ru, для завершения проектирования фрегата проекта 22350М необходимо от 12 до 18 месяцев. Постройка головного корабля новой серии займёт 4-5 лет.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
СПКБ
Проекты
22350
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