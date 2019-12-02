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Газета.ru

"Оружие Чужих": в США рассказали о странных советских автоматах

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Источник изображения: gazeta.ru

В США рассказали об "инопланетных" советских автоматах

Американские эксперты рассказали о советских автоматах, которые на многие годы опередили свое время. В списке упоминаются, в частности, автоматы Коробова ТКБ-022 и ТКБ-011, которые, по словам специалистов из США, выглядят как оружие из фильмов "Чужие" или "Хищник". Также в списке автомат конструкции Стечкина ТКБ-0146, чья скорострельность доходит до 2000 выстрелов в минуту.

Середина прошлого века была интересным временем экспериментов советского автоматического стрелкового оружия. Самыми любопытными были советские "булл-папы" (оружие, в котором ударный механизм и магазин располагаются в прикладе, позади спускового курка), пишет американское издание The National Interest.

Первыми в списке упоминаются автоматы Коробова ТКБ-022 и ТКБ-011, которые, по словам специалистов из США, выглядят как оружие из фильмов "Чужие" или "Хищник".

Авторы указывают компактный дизайн оружия, большой прицел, примечательный корпус из красно-оранжевого полимера и агрессивный внешний вид.

Доктор Аллан Орр, специалист по борьбе с терроризмом, охарактеризовал "булл-папы" как "то, что придумывает инженер, работая "в вакууме", без привязки к любым соображениям военного искусства". По его словам, вставка тяжелого магазина в приклад смещает центр тяжести оружия, делая его громоздким.

Следующими упоминаются АК-47 и АК-74 под патрон 7,62x39 мм. При этом в заметке подчеркивается, что, несмотря на попытку повысить точность автомата, АК-74, как и его предшественник, все так же страдал от высокого подъема дула во время стрельбы очередями.

Еще одной необычной автоматической винтовкой авторы материала называют автомат конструкции Стечкина ТКБ-0146, в частности, обращая внимание на его скорострельность, доходящую до 2000 выстрелов в минуту.

Также в материале рассказывается про ТКБ-059 - советский экспериментальный трехствольный автомат компоновки "булл-пап", разработанный Германом Коробовым в 1962 году под стандартный патрон калибра 7,62×39 мм.

"Идея заключалась в том, что несколькими снарядами можно добиться эффекта, подобного дробовику, теоретически увеличивая процент попаданий в цель. Эти разработки являются крайне ценными для исследований. Они также показали, что советские оружейники явно значительно опередили свое время", - резюмируется статья.

Кроме того, эксперты NI назвали смертоносным оружием крупнокалиберную снайперскую винтовку Драгунова.

"Вы мертвы: российская снайперская винтовка пробьет бронежилет", - говорится в материале издания под фотографией, на которой изображен российский президент Владимир Путин с винтовкой.

Неделей ранее американские специалисты высоко оценили новую версию крупнокалиберного штурмового автомата АШ-12. В США его охарактеризовали как "ужас на поле боя".

Автор статьи в The National Interest Марк Эпископос указал, что автомат был разработан для спецназа ФСБ. Оружие предназначено для тех случаев, когда дальность выстрела не имеет особого значения, отметил он.

Крупнокалиберный патрон 12,7×55 мм СЦ-130 способен мгновенно нейтрализовать цели, что позволяет избежать длительных перестрелок, подчеркивается в статье.

По словам автора, это обеспечивает исключительную гибкость в решении тактических задач на коротких и сверхкоротких дистанциях.

Эпископос обратил внимание на три вида пуль, которые можно использовать в этом автомате: бронебойную с выступающим сердечником, оболочечную и двухпульную с тандемным размещением пуль.

Он подчеркнул, что это говорит о тактической универсальности оружия. Американский эксперт убежден, что "убойные" патроны трех типов не оставляют противнику шансов продолжать бой, так как в подобных условиях на счету каждая миллисекунда.

При этом, как указал журналист, производители попытались компенсировать огромный вес патронов за счет того, что пистолетная рукоятка и ложа АШ-12 сделаны из ударопрочного пластика.

В начале прошлого месяца стало известно, что военные США планируют оснастить новейшее стрелковое оружие патронами калибра 6,8 мм вместо 5,56 мм. Перевооружение американской армии связано с усовершенствованием экипировки китайских и российских военных, отмечал портал Popular Mechanics.

Патроны калибра 6,8 мм могут пробивать бронежилет на большой дистанции, отмечают аналитики портала, а само перевооружение является частью общего перехода к "большой войне" с Китаем и Россией. Американские военные опасаются, что патроны калибра 5,56 мм будут неэффективны против экипировки противника в случае возможного конфликта между странами.


Рафаэль Фахрутдинов

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Продукция
АК-74 "Калашников"
СВД
Стечкин
Персоны
Путин Владимир
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