"Оружие Чужих": в США рассказали о странных советских автоматах

В США рассказали об "инопланетных" советских автоматах
Американские эксперты рассказали о советских автоматах, которые на многие годы опередили свое время. В списке упоминаются, в частности, автоматы Коробова ТКБ-022 и ТКБ-011, которые, по словам специалистов из США, выглядят как оружие из фильмов "Чужие" или "Хищник". Также в списке автомат конструкции Стечкина ТКБ-0146, чья скорострельность доходит до 2000 выстрелов в минуту.
Середина прошлого века была интересным временем экспериментов советского автоматического стрелкового оружия. Самыми любопытными были советские "булл-папы" (оружие, в котором ударный механизм и магазин располагаются в прикладе, позади спускового курка), пишет американское издание The National Interest.
Первыми в списке упоминаются автоматы Коробова ТКБ-022 и ТКБ-011, которые, по словам специалистов из США, выглядят как оружие из фильмов "Чужие" или "Хищник".
Авторы указывают компактный дизайн оружия, большой прицел, примечательный корпус из красно-оранжевого полимера и агрессивный внешний вид.
Доктор Аллан Орр, специалист по борьбе с терроризмом, охарактеризовал "булл-папы" как "то, что придумывает инженер, работая "в вакууме", без привязки к любым соображениям военного искусства". По его словам, вставка тяжелого магазина в приклад смещает центр тяжести оружия, делая его громоздким.
Следующими упоминаются АК-47 и АК-74 под патрон 7,62x39 мм. При этом в заметке подчеркивается, что, несмотря на попытку повысить точность автомата, АК-74, как и его предшественник, все так же страдал от высокого подъема дула во время стрельбы очередями.
Также в материале рассказывается про ТКБ-059 - советский экспериментальный трехствольный автомат компоновки "булл-пап", разработанный Германом Коробовым в 1962 году под стандартный патрон калибра 7,62×39 мм.
"Идея заключалась в том, что несколькими снарядами можно добиться эффекта, подобного дробовику, теоретически увеличивая процент попаданий в цель. Эти разработки являются крайне ценными для исследований. Они также показали, что советские оружейники явно значительно опередили свое время", - резюмируется статья.
Кроме того, эксперты NI назвали смертоносным оружием крупнокалиберную снайперскую винтовку Драгунова.
"Вы мертвы: российская снайперская винтовка пробьет бронежилет", - говорится в материале издания под фотографией, на которой изображен российский президент Владимир Путин с винтовкой.
Неделей ранее американские специалисты высоко оценили новую версию крупнокалиберного штурмового автомата АШ-12. В США его охарактеризовали как "ужас на поле боя".
Автор статьи в The National Interest Марк Эпископос указал, что автомат был разработан для спецназа ФСБ. Оружие предназначено для тех случаев, когда дальность выстрела не имеет особого значения, отметил он.
По словам автора, это обеспечивает исключительную гибкость в решении тактических задач на коротких и сверхкоротких дистанциях.
Эпископос обратил внимание на три вида пуль, которые можно использовать в этом автомате: бронебойную с выступающим сердечником, оболочечную и двухпульную с тандемным размещением пуль.
Он подчеркнул, что это говорит о тактической универсальности оружия. Американский эксперт убежден, что "убойные" патроны трех типов не оставляют противнику шансов продолжать бой, так как в подобных условиях на счету каждая миллисекунда.
При этом, как указал журналист, производители попытались компенсировать огромный вес патронов за счет того, что пистолетная рукоятка и ложа АШ-12 сделаны из ударопрочного пластика.
В начале прошлого месяца стало известно, что военные США планируют оснастить новейшее стрелковое оружие патронами калибра 6,8 мм вместо 5,56 мм. Перевооружение американской армии связано с усовершенствованием экипировки китайских и российских военных, отмечал портал Popular Mechanics.
Патроны калибра 6,8 мм могут пробивать бронежилет на большой дистанции, отмечают аналитики портала, а само перевооружение является частью общего перехода к "большой войне" с Китаем и Россией. Американские военные опасаются, что патроны калибра 5,56 мм будут неэффективны против экипировки противника в случае возможного конфликта между странами.
Рафаэль Фахрутдинов