Войти
Военное обозрение

Китайских пользователей озадачила "пустынная окраска" истребителей J-20

479
0
0

Источник изображения: sina.com.cn

В китайском небе заметили истребители J-20 в "пустынной окраске". Фотографии истребителей пятого поколения (в китайской классификации – 4-го) появились в блогах китайских авторов. "Пустынная окраска" J-20 озадачила китайских пользователей и первоначально вызвала вопросы относительно того, где ВВС НОАК собираются применять такие варианты истребителей.

Однако в китайском производственном секторе разъяснили ситуацию с "пустынной окраской". На самом деле, речь идёт о новой партии истребителей, которые собраны на предприятии и направлены для осуществления заводских испытаний. Поэтому на данный момент ни о какой конкретной окраске речи не идёт. Она, как отмечено, будет традиционной для ВВС НОАК, и наносить её начнут после нескольких этапов упомянутых испытаний. То есть, пока истребители испытываются с "заводским покрытием".

Тем временем, сообщается, что к испытаниям допущена партия самолётов с новыми двигателями – собственного, китайского производства. Это авиационный двигатель Taihang, который имеет цифровую систему управления тягой. При этом отмечено, что версия Taihang для J-20 является своего рода промежуточным звеном в линейке двигателей, которое позволит получить двигатель с "тягой на уровне американского истребителя F-35".

Из заявления:

Форсажная тяга Taihang составляет около 18 тонн. Это позволяет J-20 добиться маневренности, пока схожей по своим параметром с F-22 ВВС США.

В китайском издании SINA, комментируя начало испытаний очередной партии J-20, позволили себе сделать заявление о том, что эти истребители являются "единственными самолётами-невидимками нового поколения, выпускаемыми за пределами Соединённых Штатов Америки".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Продукция
F-22
J-20
WS-10
Похожие новости
28.04.2011
Принцип "Цзянь"
07.02.2011
Западные эксперты полагают, что показанный образец нового китайского истребителя J-20 является демонстратором
24.01.2011
"Дракон" пятого поколения встает на крыло
18.01.2011
Орел по-пекински
13.01.2011
Третий конкурент
12.01.2011
Китай поднял в воздух опытный образец истребителя 5-го поколения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 02.12 16:32
  • 2
У российских подлодок нашли критические проблемы
  • 02.12 16:28
  • 1
Полеты в космос оказались безопаснее жизни в России
  • 02.12 16:26
  • 2
В Белоруссии захотели F-16 и раскритиковали "кушающие" доллары Су-30СМ
  • 02.12 16:06
  • 26
Магистраль из советского прошлого
  • 02.12 16:00
  • 45
"Армате" добавили целей
  • 02.12 15:41
  • 86
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами
  • 02.12 15:20
  • 4
Россия запустила ракету "Тополь" по цели в Казахстане
  • 02.12 14:23
  • 1
Старый "лебедь" с новыми перьями. На что способен ракетоносец Ту-160М
  • 02.12 14:16
  • 1
В Китае назвали "затаившуюся" ядерную державу
  • 02.12 14:11
  • 1
Новые бомбардировщики: Россия гонится за США
  • 02.12 13:24
  • 5
На Украине успешно испытали "уничтожителя" Крымского моста
  • 02.12 13:21
  • 2
Раскрыт секрет самого быстрого самолета в истории
  • 02.12 12:48
  • 2
В "Роскосмосе" объяснили разницу в зарплате Рогозина и главы NASA
  • 02.12 12:44
  • 2
Северное ПКБ закончило эскизное проектирование "Супер-Горшкова"
  • 02.12 12:34
  • 22
Нужны ли России новые авианосцы