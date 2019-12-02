Китайских пользователей озадачила "пустынная окраска" истребителей J-20

Источник изображения: sina.com.cn

В китайском небе заметили истребители J-20 в "пустынной окраске". Фотографии истребителей пятого поколения (в китайской классификации – 4-го) появились в блогах китайских авторов. "Пустынная окраска" J-20 озадачила китайских пользователей и первоначально вызвала вопросы относительно того, где ВВС НОАК собираются применять такие варианты истребителей.

Однако в китайском производственном секторе разъяснили ситуацию с "пустынной окраской". На самом деле, речь идёт о новой партии истребителей, которые собраны на предприятии и направлены для осуществления заводских испытаний. Поэтому на данный момент ни о какой конкретной окраске речи не идёт. Она, как отмечено, будет традиционной для ВВС НОАК, и наносить её начнут после нескольких этапов упомянутых испытаний. То есть, пока истребители испытываются с "заводским покрытием".

Тем временем, сообщается, что к испытаниям допущена партия самолётов с новыми двигателями – собственного, китайского производства. Это авиационный двигатель Taihang, который имеет цифровую систему управления тягой. При этом отмечено, что версия Taihang для J-20 является своего рода промежуточным звеном в линейке двигателей, которое позволит получить двигатель с "тягой на уровне американского истребителя F-35".

Из заявления:

Форсажная тяга Taihang составляет около 18 тонн. Это позволяет J-20 добиться маневренности, пока схожей по своим параметром с F-22 ВВС США.

В китайском издании SINA, комментируя начало испытаний очередной партии J-20, позволили себе сделать заявление о том, что эти истребители являются "единственными самолётами-невидимками нового поколения, выпускаемыми за пределами Соединённых Штатов Америки".