На Украине раскритиковали отечественные катера и похвалили российские

Патрульный катер проекта 12200 Береговой охраны РФ и МБАК "Гюрза-М" ВМСУ Источник изображения: topwar.ru

На Украине сравнили украинский артиллерийский катер типа "Гюрза-М" и российский патрульный катер проекта 12200 "Соболь". По словам военного эксперта, руководителя Украинского милитарного центра Тараса Чмута, сравнение вышло не в пользу украинского катера.

Чмут сравнил характеристики МБАК типа "Гюрза-М" и российского патрульного катера, признав превосходство последнего. Об этом он написал в своем Twitter.

Украинский МБАК (около 54 тонн) и российский "Соболь" (около 57,5 тонны). Интересно сравнить обводы корпуса у катеров одного тоннажа. Сразу видно, что МБАКи никак не адаптированы ни к скорости, ни к полноценным действиям в море. Надеюсь, на восьми корпусах ВМСУ закончит их закупку

- написал он.

Отвечая на вопросы читателей он пояснил, что российский катер в два раза превосходит украинский по скорости и имеет преимущество по мореходности. Заявленная радиолокационная незаметность "Гюрзы-М" ничем не превосходит ту же характеристику более крупного российского катера.

Также эксперт раскритиковал десантно-штурмовые катера "Кентавр" украинского производства, заявив, что лучшим выходом для Украины было бы не строительство собственный катеров, а закупка бывших в употреблении кораблей западного производства.

Мы БТР изготовить не можем нормально, не то что корабль

- добавил он.

Ранее в Верховной Раде украинские катера назвали "консервными банками", простреливаемыми насквозь даже учебными боеприпасами. По словам депутата от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Ильи Кивы, выпускаемые заводом Порошенко катера изначально были непригодными для ведения боевых действий, так как при их проектировании были допущены ошибки и просчеты.