На Украине признали превосходство российского "Соболя" над "Гюрзой"

Руководитель Украинского милитарного центра Тарас Чмут признал превосходство российского патрульного катера проекта 12200 "Соболь" над украинским бронекатером "Гюрза-М". Последние, по замыслу командования ВСУ, должны составлять основу "москитного флота" Украины.

"Украинский МБАК (54 тонны) и российский "Соболь" (57,5 тонны). Интересно сравнить обводы корпуса в катеров одного тоннажа. Сразу видно, что МБАКи никак не адаптированы ни к скорости ни к полноценным действий в море", - написал в Тwitter военный эксперт.

Пост специалиста спровоцировал бурную дискуссию в социальных сетях. Отвечая на комментарии, эксперт сообщил, что российский "Соболь" в два раза превосходит украинский по скорости, а также имеет преимущество по мореходности.

Отметим, что максимальная скорость "Гюрзы" 28 узлов (при стартовой 30) и дальность плавания - 216 морских миль. В свою очередь российские катера без труда развивают скорость до 50 узлов, а "Соболь" при 40 узлах имеет дальность плаванья до 500 морских миль.

Бронекатер "Гюрза-М" имеет на вооружении два боевых модуля Катран-М, в состав каждого входят: 30-мм пушка, 7,62-мм пулемет, 30-мм гранатомет КБА-117 и 130-мм ПТРК "Барьер-ВК" с дальностью поражения целей 5 000 метров. При этом отметим, что из-за "сырости" вооружения украинские катера практически не могут вести огонь в море. Орудия не имеют системы противовесов и бесполезны в открытом море, а ракетный комплекс не адаптирован к морской влажности. Кроме того, ракеты имеют лазерную систему наведения и их можно "ослепить" дымовой завесой.

Российский катер проекта 12200 "Соболь" помимо 14,5-мм пулемета может быть оборудован комплексом "Вихрь-К" в состав которого входит: 30-мм артиллерийская установка с дальность стрельбы до пяти километров, а также ПТРК "Вихрь" с четырьмя ракетами с дальностью поражения до 10 километров.

Цікаве фото. Український МБАК (~54 тони) та російський "Соболь" (~57,5 т). Цікаво порівняти обводи корпусу в катерів одного тоннажу. Відразу видно, що МБАКи ніяк не адаптовані ані до швидкості ані до повноцінних дій у морі. Сподіваюся, на 8-ми корпусах ВМСУ закінчить їх закупівлю pic.twitter.com/9awCrqNx3Y — Taras Chmut (@TarasChmut) November 28, 2019

Николай Грищенко