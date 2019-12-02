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The National Interest (США): огневое превосходство России в Европе обуславливает потребность британской армии в новых артиллерийских орудиях

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Внезапная проверка боеготовности войск Южного военного округа
Внезапная проверка боеготовности войск Южного военного округа.
Источник изображения: © РИА Новости, Василий Батанов

В британской армии недостаточно артиллерийских орудий, чтобы одержать победу в борьбе против российских войск, утверждает британский аналитический центр. Кроме того, британская артиллерия вряд ли вовремя доберется до поля боя в Европе, чтобы "противостоять российским захватчикам".

В британской армии недостаточно артиллерийских орудий, чтобы одержать победу в борьбе против российских войск, утверждает один британский аналитический центр. А тем артиллерийским орудиям, которые есть, не хватает дальности и мобильности.

"Сухопутные войска Соединенного Королевства в значительной мере уступают противнику по количеству артиллерийских орудий и их дальности, и вражеская артиллерия сможет безнаказанно выполнять свои огневые задачи, - говорится в докладе Объединенного королевского института по исследованию вопросов безопасности и обороны (RUSI), опубликованном в ноябре 2019 года. - В конечном итоге это приведет к поражению британских формирований".

В 1990-х годах в распоряжении британской армии было достаточное количество артиллерии мирового класса. Однако из-за того, что в течение многих лет правительство сокращало военный бюджет, в 2019 году у британской армии остались только более старые артиллерийские системы, и их слишком мало.

Сегодня для поддержки контингента численностью в 113 тысяч человек, - для сравнения в 2010 году численность составляла 142 тысячи человек, - британская армия имеет в распоряжении один полк реактивных систем залпового огня, три полка 155-миллиметровых самоходных артиллерийских установок AS90 и четыре полка 105-миллиметровых артиллерийских орудий L118. Каждый такой полк имеет около 30 пусковых установок или орудий.

В совокупности на эти восемь полков приходится примерно 240 пусковых установок и орудий, обеспечивающих поддержку пяти бригад. Для сравнения, в распоряжении одной российской мотострелковой бригады имеется 81 артиллерийское орудие, говорится в докладе RUSI.

Дальность самой мощной из британских артиллерийских систем, системы MLRS, составляет 80 километров. Аналогичные российские системы имеют дальность в 120 километров. Британские ракеты управляются через GPS, поэтому уязвимы перед российскими системами для создания радиоэлектронных помех, предупреждает RUSI. "В отсутствие соответствующих поражающих средств британские силы попросту проиграют по количеству и мощности орудий, то есть проиграют всесторонне".

Не меньше тревоги вызывает и то, что у британской артиллерии возникнут проблемы с тем, чтобы вовремя добраться до поля боя в Европе, чтобы противостоять российским захватчикам. "В период холодной войны, когда британские бронетанковые войска базировались в Германии, вероятная линия фронта находилась относительно близко к казармам, и были созданы все условия для тылового обеспечения боевых действий, - объяснили эксперты RUSI в другом докладе, опубликованном в 2019 году. - Сегодня эскалация на восточной границе НАТО произойдет на расстоянии в 2900 километров".

Британская армия заключила контракт с американской компанией KBR на использование 92 транспортеров для перевозки тяжелой военной техники.

Но эти транспортеры также должны перевозить 227 британских танков "Челледжер-2" и сотни других бронемашин. "Согласно текущим оценкам, на развертывание британских бронетанковых войск потребуется около 60 дней", - говорится в докладе RUSI.

Эксперты RUSI советуют британской армии "заранее развернуть эти формирования, скажем, в Польше, чтобы они находились ближе к районам возможных боевых действий". "Проблема заключается в том, что подобные вещи требуют очень больших расходов".

Периодические сокращения бюджета после распада Советского Союза в 1991 году привели к тому, что британские вооруженные силы уменьшились примерно в два раза. В результате недавних сокращений бюджета, - начиная с 2010 года, - британская армия лишилась двух авианосцев, двух десантных кораблей и четырех фрегатов, дальних противолодочных самолетов ВВС Великобритании и реактивных самолетов с вертикальным взлетом "Хрриер" (Harrier). Численность личного состава вооруженных сил сократилась на 30 тысяч человек.

Сейчас объемы финансирования стабилизировались примерно на 55 миллиардах долларов ежегодно. В 2017 и 2018 годах правительство выделило вооруженным силам дополнительные два миллиарда долларов, которых было бы достаточно, чтобы нанять 196 тысяч моряков, солдат, летчиков и гражданских служащих.

Министерство обороны Соединенного Королевства ответило на критику RUSI. "Соединенное Королевство действует не в одиночку, а вместе с союзниками по альянсу НАТО, которые сотрудничают в воздухе, на море, на суше, в ядерной и киберсфере, чтобы сдерживать угрозы и реагировать на кризисы", - заявило министерство.

Но армии других стран НАТО тоже позволили их артиллерийским войскам уменьшиться. "К сожалению, российская артиллерия превосходит артиллерию НАТО, - отмечает RUSI. - Артиллерия НАТО уступает по количеству и дальности орудий".

"Таким образом, модернизация артиллерии должна стать приоритетом для британской армии", - предупредил RUSI.

Министерство обороны уже сделало первый шаг на пути к замене AS90 более современными гаубицами. В апреле 2019 года министерство разместило предварительный запрос на информацию о 155-миллиметровой самоходной артиллерийской установке, которая может поступить на вооружение уже в 2026 году.

Новое орудие будет стрелять дальше, чем AS90, и будет более мобильным.


Дэвид Экс (David Axe)

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