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Военное обозрение

Индия провела успешный пуск МБР средней дальности "Агни-3"

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Источник изображения: topwar.ru

Командование стратегических войск Индии провело очередное успешное испытание баллистической ракеты средней дальности Agni-3, которая способна нести ядерный боезаряд, сообщает агентство PTI со ссылкой на источники в обороне.

По данным издания, запуск ракеты был осуществлен с мобильной пусковой установки с острова Абдул-Калам у берегов штата Орисса в Бенгальском заливе около 19.20 по местному времени 30 ноября 2019 года. Отмечается, что запуск ракеты впервые был проведен в темное время суток. МБР подтвердила заложенные характеристики.

Ранее сообщалось, что круговое вероятное отклонение Agni-3 - показатель точности попадания боевой части ракеты - составляет около 40 метров, что является одним из самых высоких показателей для ракет данного типа в мире.

Две недели назад Индия провела успешное испытания МБР "Агни-2".

Баллистические ракеты серии "Агни" получили свое название в честь древнеиндийского бога огня. Они создавались в рамках программы разработки управляемых снарядов Минобороны Индии. В настоящий момент на вооружении индийской армии стоят четыре типа данных ракет: "Агни-1" ,"Агни-2", "Агни-3" и "Агни-4". Ожидается поступление на вооружение баллистической ракеты Agni-5 с дальностью полета до 5,5 тыс. км. Все ракеты могут нести ядерную боеголовку.

"Агни-1" представляет собой 12-метровую ракету, которая может быть запущена с подвижных пусковых установок и способна нести ядерный боезаряд весом до тонны. Дальность стрельбы - до 750 км.

"Агни-2" - это двухступенчатая твердотопливная ракета длиной около 19 м. Ее максимальная дальность составляет до 2500 км при массе отделяемой головной части до 1 тыс. кг.

"Агни-3" представляет собой двухступенчатую ракету длиной 16,7 м и весом 48,3 тонны. Она может доставлять боеголовки весом 1,5 тонны на дальность более 3 тыс. км.

"Агни-4" - длина 20 м, масса - 17 тонн. Масса головной части достигает 1000 кг. Дальность полета - более 3,5 тысяч км.

"Агни-5". Ее масса составляет 50 тонн, длина - 17,5 м, диаметр - 2 м. масса боеголовки 1 тонна, дальность полета свыше 5 тысяч км.

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Страны
Индия
Продукция
Agni БР
Проекты
Ядерный щит
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