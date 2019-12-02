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Деловая газета "Взгляд"

Названа дата вхождения новейшего фрегата "Адмирал Касатонов" в состав ВМФ

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Фрегат "Адмирал флота Касатонов"
Фрегат "Адмирал флота Касатонов".
Источник изображения: Александр Гальперин/РИА Новости

Министерство обороны сообщило, что новейший фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов" войдет в состав Военно-морского флота России до конца 2019 года.

"До конца текущего года, в частности, в состав ВМФ войдут фрегат "Адмирал флота Касатонов", корвет "Гремящий", малый ракетный корабль "Ингушетия", корабль противоминной обороны "Владимир Емельянов", средний морской танкер "Академик Пашин" и другие суда обеспечения", – сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны, передает РИА "Новости".

Там также напомнили, что до конца декабря на воду будет спущена вторая подводная лодка "Волхов" для Тихоокеанского флота.

"В сфере судоремонта и модернизации завершается ремонт атомной подводной лодки "Вепрь", большого десантного корабля "Оленегорский горняк" и гидрографического судна "Ромуальд Муклевич". Будет продолжена программа ремонта и модернизации больших противолодочных кораблей", – сказал главком ВМФ Николай Евменов.

Ранее сообщалось, что "Адмирал Касатонов" выполнил стрельбы крылатыми ракетами "Калибр" и "Оникс" по морским целям в Белом море.


Анастасия Воробьева

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Владимир Емельянов
Гремящий
К-157 Вепрь
П-800 Оникс
С-75
Проекты
21631 Буян-М
22350
636.3
БДК 775
Калибр КР
ТОФ
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