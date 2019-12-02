Войти
Деловая газета "Взгляд"

Первая загоризонтная РЛС заступила на боевое дежурство

621
1
+3
Приемная часть радиолокационной станции "Контейнер"
Приемная часть радиолокационной станции "Контейнер".
Источник изображения: © Фото : Минобороны России

Первая в России загоризонтная радиолокационная станция типа "Контейнер" заступает на боевое дежурство в Мордовии, сообщили в Минобороны.

В министерстве сообщили, что с 1 декабря на боевое дежурство в составе ВКС России заступает новейшая РЛС загоризонтного обнаружения типа "Контейнер", которая находилась на опытно-боевом дежурстве с 1 декабря 2018 года, передает РИА "Новости".

В ведомстве уточнили, что станция находится в населенном пункте Ковылкино республики Мордовия. "Это первый в стране образец данного изделия", – отметили в Минобороны.

В Минобороны указали, что новейшая РЛС "способна отслеживать перемещение воздушных целей на расстоянии свыше 2 тыс. километров от государственной границы России".

Станция сможет обнаружить массовый взлет авиации и крылатых ракет, определять траектории отдельных целей, в том числе самолетов тактической и стратегической авиации, а также гиперзвуковых летательных аппаратов.

"Стоит отметить, что самолеты, выполненные по технологии "стелс" (снижает радиолокационную заметность), для "Контейнера" "невидимками" не являются", – подчеркнули в Минобороны.

Ранее в Минобороны раскрыли уникальные возможности новейшей российской РЛС. Также было названо, сколько всего таких станций планируется развернуть.



Антон Никитин

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
29Б6 Контейнер
Проекты
ГЗЛА
Похожие новости
02.12.2019
"Контейнер", обнаруживающий "стелсы", заступил на боевое дежурство в Мордовии
04.11.2019
"Ловушка для Томагавков": сербские СМИ о новой радарной системе РФ
01.11.2019
Ловушка для "Томагавков". Почему России больше не страшны ракеты НАТО
31.10.2019
У "контролирующего" Европу российского "Контейнера" нашли мертвую зону
03.04.2019
"Воронеж" в Крыму: Средиземное море накроют радиолокационным куполом
21.03.2019
Российский "Дарьял" будет вечным
1 комментарий
№1
02.12.2019 04:02
Радостная новость
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 02.12 16:32
  • 2
У российских подлодок нашли критические проблемы
  • 02.12 16:28
  • 1
Полеты в космос оказались безопаснее жизни в России
  • 02.12 16:26
  • 2
В Белоруссии захотели F-16 и раскритиковали "кушающие" доллары Су-30СМ
  • 02.12 16:06
  • 26
Магистраль из советского прошлого
  • 02.12 16:00
  • 45
"Армате" добавили целей
  • 02.12 15:41
  • 86
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами
  • 02.12 15:20
  • 4
Россия запустила ракету "Тополь" по цели в Казахстане
  • 02.12 14:23
  • 1
Старый "лебедь" с новыми перьями. На что способен ракетоносец Ту-160М
  • 02.12 14:16
  • 1
В Китае назвали "затаившуюся" ядерную державу
  • 02.12 14:11
  • 1
Новые бомбардировщики: Россия гонится за США
  • 02.12 13:24
  • 5
На Украине успешно испытали "уничтожителя" Крымского моста
  • 02.12 13:21
  • 2
Раскрыт секрет самого быстрого самолета в истории
  • 02.12 12:48
  • 2
В "Роскосмосе" объяснили разницу в зарплате Рогозина и главы NASA
  • 02.12 12:44
  • 2
Северное ПКБ закончило эскизное проектирование "Супер-Горшкова"
  • 02.12 12:34
  • 22
Нужны ли России новые авианосцы