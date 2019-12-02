Первая загоризонтная РЛС заступила на боевое дежурство

Первая в России загоризонтная радиолокационная станция типа "Контейнер" заступает на боевое дежурство в Мордовии, сообщили в Минобороны.

В министерстве сообщили, что с 1 декабря на боевое дежурство в составе ВКС России заступает новейшая РЛС загоризонтного обнаружения типа "Контейнер", которая находилась на опытно-боевом дежурстве с 1 декабря 2018 года, передает РИА "Новости".

В ведомстве уточнили, что станция находится в населенном пункте Ковылкино республики Мордовия. "Это первый в стране образец данного изделия", – отметили в Минобороны.

В Минобороны указали, что новейшая РЛС "способна отслеживать перемещение воздушных целей на расстоянии свыше 2 тыс. километров от государственной границы России".

Станция сможет обнаружить массовый взлет авиации и крылатых ракет, определять траектории отдельных целей, в том числе самолетов тактической и стратегической авиации, а также гиперзвуковых летательных аппаратов.

"Стоит отметить, что самолеты, выполненные по технологии "стелс" (снижает радиолокационную заметность), для "Контейнера" "невидимками" не являются", – подчеркнули в Минобороны.

Ранее в Минобороны раскрыли уникальные возможности новейшей российской РЛС. Также было названо, сколько всего таких станций планируется развернуть.

Антон Никитин